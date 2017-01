Řepík gólem pomohl skolit mistra: Bylo to zvláštní a děkuju fanouškům

Gólem pomohl k vítězství Pražanů 4:3 po samostatných nájezdech. „Chtěl jsem se ukázat, to nezastírám,“ říkal po utkání nejlepší střelec posledního play-off.

Utkání Sparty s Libercem poslední rok svoji vyhecovaností patří k ozdobám soutěže. Ještě v minulé sezoně jste byl na druhé straně. Je pro vás těžké teď bojovat proti svým kamarádům?

Trochu jo. Na druhou stranu teď hraju za Spartu, a tak se Liberec snažím porazit. Nezastírám, měl jsem motivaci se ukázat a pomoci týmu k dobrému výsledku.

„Pořád jsem trochu smutný z toho, že to takhle dopadlo. Michal je výborný hráč. V minulé sezoně nám ohromně pomohl. Není ale všem dnům konec, třeba se v Liberci v budoucnu jednou zase objeví.“ Liberecký trenér Filip Pešán

Jaké to pro vás bylo? V Liberci jste zanechal výraznou stopu.

Ze začátku to bylo hodně zvláštní. Přeci jen většinu kluků na druhé straně znám. Vyhrál jsem s nimi titul. Po prvním střídání už to bylo v klidu a soustředil jsem se jen na utkání.

Liberečtí fanoušci skandovali vaše jméno, překvapilo vás to?

Upřímně jsem nevěděl, co od toho očekávat. Byl jsem potěšený, chtěl bych jim za to poděkovat.

Připomínalo vám tohle utkání boje z play-off?

Mají výborný tým, prokazují to celou sezonu. Bylo tam hodně emocí. Pro nás jako by play-off už začalo. V Lize mistrů to byly vyložené těžké zápasy a v extralize potřebujeme také každý bod.

Bylo to vyhecovanější i tím, že proti vám stál Liberec?

Samozřejmě to je vyhecovanější. Poslední finále u nás hráčů pořád je. Obě města jsou blízko od sebe, diváci na to jezdí. Zajímá je to.

Čtyři vteřiny před koncem druhého dějství jste dostali gól na 2:2. To asi hodně zamrzí, viďte?

Oba ty první dva góly byly téměř totožné. Udělali jsme tam velké chyby. To se nesmí stávat. Byla to škoda, takové věci si nemůžeme v závěru třetiny dovolit. To jsou přesně momenty, které v play-off rozhodují. Musíme se z toho poučit.

Hrál jste s Petrem Vránou a Jaroslavem Hlinkou. Jak jste se s nimi cítil?

Kluci hrají výborně od první chvíle, co je trenéři dali dohromady. Já se jim to hlavně snažím nekazit. Zapojit se do kombinace. Měli jsme dost šancí, musíme jen vylepšit jejich proměňování.