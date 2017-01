Kouč Petr: Nepodělali jsme se, ale do moderního hokeje nám něco chybí

„Kluci se z Kanady nepodělali, na druhou stranu si musíme přiznat, že nám do moderního hokeje pořád ještě něco chybí,“ říká trenér Jakub Petr.

Co přesně to je?

Víte, moderní hokej se ubírá nějakým směrem a každý trenér by ho pochopitelně chtěl předvádět. Mně v našem projevu chybí taková celková rychlost. Nevím, jak bych to správně nazval, ale osobně tomu říkám herní rychlost. Nejde o rychlost bruslení, ale o rychlost rozhodování. Současnou hru dělají beci. Ti musejí strašně rychle posouvat kotouče.

To je důvod, proč dvacítka nezvládla zápasy se Švýcarskem nebo Dánskem?

Ano. Měli jsme spoustu šancí v předbrankových prostorech - kdybychom je řešili rychleji, bylo by vše úplně jinak. Rozhoně se nechci za sebe nebo za realizační tým vyhýbat odpovědnosti. To chraň bůh. Ale chceme se porovnávat s těmi nejlepšími a čtyřka semifinalistů, která je v té fázi naprosto zaslouženě, nám v tomto bohužel odskočila.

Hodně se mluví o tom, že Češi nejsou schopní dávat góly. Proč?

Z ofenzivního pohledu jsme neměli tolik hráčů, kteří by se prosadili. Když se podíváme na ostatní čtvrtfinále, opakují se mezi střelci stále stejná jména. Jde o hráče, kteří vezmou zodpovědnost na kotouči víc na sebe. U nás to tak nebylo.

Takže chybí lídři?

Nevím. Pokud se daří celému týmu, vždy z toho vyplynou nějaké individuality, které posbírají víc bodů. To je taková základní podmínka, ale u nás to tak bohužel nebylo. Především jsem přesvědčený o té herní rychlosti a rozhodování. V tomhle vynikal na Světovém poháru severoamerický výběr do 23 let. Kanada a Švédové jsou zase až přehnaně kreativní, hrozně krásně se na dívá. Tohle neumíme, i když si myslím, že to v sobě ti kluci uvnitř mají.

Čím to, že se mužstvo proti Kanadě tak vzepjalo?

Od začátku jsme věděli, že budeme pod tlakem. Kluci na to byli připravení a plnili taktiku. Ale byť jsme hráli vyrovnaný zápas s favoritem, tak to nic nemění na celkovém hodnocení turnaje.

V čtvrtfinále jste vedli, pak vyrovnali na 2:2. Dalo se něco udělat jinak?

Mrzí mě, že jsme to vedení neudrželi déle. Nebo i ten stav 2:2. Z těch situací jsme měli vytěžit mnohem víc. Gólman Kanady nebyl úplně jistý, mohlo se stát cokoli. Ale proti tak silnému týmu by si opravdu muselo sednout úplně všechno, abychom ho dokázali zdolat. Kanada si postup rozhodně zasloužila.

Máte alespoň radost, že turnaj končíte se vztyčenou hlavou?

Stoprocentně. Spousta kluků ve dvacítce končí, měli jsme toho společně hodně za sebou a stát proti Kanadě na střídačce pro mě bylo určité zadostiučinění. Kluci si hrábli v rámci svých možností na dno. A o tom sport je.

Jaký jste měl z týmu celkový dojem?

Když to srovnám s loňským rokem, mužstvo tehdy bylo možná silnější a mělo větší potenciál. Ale z turnaje jsme odjížděli po debaklu s Amerikou a všichni jsme věděli, že bylo něco hodně špatně. Tady šli kluci ve čtvrtfinále opravdu až na krev, za což jsem jim i v kabině poděkoval. Kvalita byla ale na druhé straně. To se projevilo třeba v závěru.

Jak to myslíte?

Když jsme v závěru chtěli být kreativní a bruslit v útočném pásmu se soupeřem, najednou jsme čelili přečíslením tři na dva nebo čtyři na dva. I tak se nemusíme stydět. Kluci se z Kanady nepodělali a ukázali, že se dá hrát i s budoucími hvězdami NHL.