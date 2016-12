Kluci dodrželi taktiku do puntíku, těší trenéra hokejové dvacítky

Na tradičně silný tým Finska platila dobře zvládnutá taktická stránka hry. „Kluci dodrželi taktiku do puntíku. Místy to možná působilo, že jsme hráli pasivněji, ale my víme o finském rychlém přechodu útočného pásma,“ vypráví Petr.

Že si dodržování pokynů vzali hráči k srdci, o tom svědčí slova autora vítězného gólu Michaela Špačka: „Všechno bylo rozebrané do detailu, myslím, že jsme dodržovali úplně všechno. Hráli jsme dobře do obrany, to rozhodlo.“

Podle trenéra byl jedním z klíčů k vítězství právě silná defenziva a také disciplinovanost. „Moc dobře jsme věděli o smrtící síle Finů v přesilovkách.“

K českému týmu se také přiklonilo trochu štěstí, což přiznává autor prvního gólu Daniel Krenželok. „Je to pravda, na druhou stranu jsme si ho zasloužili. Měli jsme výborný vstup do zápasu, tlačili se dopředu a nebáli se hrát,“ říká kapitán týmu Filip Hronek.

Všichni členové českého týmu si však uvědomují, že je potřeba zvládnout dnešní zápas proti Švýcarsko, aby měl úvodní úspěch svou hodnotu.

Zatímco na přípravu na Finsko měl realizační tým spolu s mančaftem několik dní, na Švýcary má jen pár hodin, zápas totiž startuje jen patnáct hodin po konci prvního duelu. „Rozbory máme připravené, náš videokouč odvedl skvělou práci. Co se týče zdrojů informací, jsme připraveni podobně jako na Finy,“ uzavírá Petr.