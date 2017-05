Penaltový hrdina Hanzl: Nepřipouštím si nervy, abych nebyl za blbce

Tak jste specialista, nebo ne?

Je pravda, že jsem nějaký nájezd proměnil, ale to je nálepka, kterou mi dáváte vy, novináři. Já se s tím úplně... Nevím, co k tomu říct.

Neztotožňujete?

Ale ne, nájezdy samozřejmě jezdím rád a rád je proměňuju, to je asi celý.

Při nájezdu jste improvizoval?

Ne ne, věděl jsem, co udělám. Vsadil jsem na jistotu.

Hrajete první mistrovství a hned takový okamžik. Jaké to bylo?

Parádní. Je skvělé, že jsme to otočili výsledek z 0:3 a já dal rozhodující nájezd. Nevím, jestli to byl nejdůležitější gól kariéry, ale k těm nejdůležitějším bude patřit určitě.

Byly to velké nervy?

Já si nervy při nájezdech moc nepřipouštím. Pak by mi to někam uskočilo a vypadal bych za blbce.

Jak takový obrat chutná?

Už jenom kvůli fanouškům, kteří přijeli a jsou fantističtí, nebylo dobré prohrávat 3:0. Chtěli jsme do zápasu nastoupit úplně jinak, bohužel se to nepovedlo.

Bylo těžké zůstávat pozitivní a věřit, že vám vyjde obrat?

Byla to studená sprcha, co si budeme povídat. Ale naděje umírá poslední. Chtěli jsme a také ukázali sílu týmu, která v nás je. Byl to druhý zápas za sebou, co jsme s Finskem otočili nepříznivý výsledek. Svědčí to o tom, že si jdeme za svým cílem a chceme vyhrávat.

Navíc jste hráli bez zraněného kapitána Voráčka.

Je to náš nejlepší hráč, kterého tady máme, a já doufám, že bude v pořádku. Že je jen otřesený.

Byly klíčové změny před třetí třetinou, kdy trenéři promíchali sestavu?

Oni jí změnili už o první přestávce, v té druhé taky. Trenér nám chtěl dát impulz, aby se oživila hra. Navíc vypadl Voras, takže zkoušeli další možnosti, jak by to mohlo vypadat do dalších zápasů bez něj. Myslím, že to pomohlo, i díky tomu jsme otočili zápas.

A jak jste se vy osobně srovnal s tempem na mistrovství?

Je to velký rozdíl. Jsou tu nejlepší hráči z celého světa a kvalita musí být znát. Zkušenosti získávám každým zápasem a myslím, že se také každým zápasem posouvám výš a výš.