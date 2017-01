Vladimír Růžička po hattricku: Jeden gól jsem dal jako Messi

Už v 10. minutě jste dal druhý gól. Měl jste hned choutky na hattrick?

Abych řekl pravdu, tak docela jo. Po dvou gólech mi blesklo hlavou, že jsem v extralize ještě hattrick nedal, tak jsem se k tomu tlačil.

Jaký to je zážitek?

Super! Hattrick jsem dal už v 1. lize, ale v extralize je to trošku jiné kafe. Ale hlavně jsem se soustředil na to, abychom získali tři body, tohle byla třešnička.

Šancí jste měl ovšem tak na pět gólů...

Ve 2. třetině jsem spálil dvě šance, to jsem si nadával, protože ještě bylo skóre na vážkách.

Jaké byly vaše trefy?

Při prvním gólu bylo hodně místa nad vyrážečkou, tak jsem brankáře propálil. Druhý byl docela náhoda. Plácnul jsem do puku a přeloboval jsem Vejmelku jako Messi. Ani jsem to nechtěl, ale počítá se. Při třetím jsem zametl odražený kotouč do prázdné brány.

Puk máte?

Schovali mi ho. Teď si ho vystavím, ale bude se na něj prášit, takže ho určitě schovám někam do šuplíku.

A na led přiletěly i čepice, všiml jste si?

Nějaké byly, paráda. Hlavně náš druhý gólman Králík (Král) říkal, ať se tam cpu, že tu svojí čepici na led taky hodí. První byla od něj.

Čím to, že vám návrat tak vyšel?

Po chřipce jsem byl hotovej, ale s kondičním trenérem Petrem Švehlou jsme dobře potrénovali a cítil jsem se dobře.

Celkově se asi cítíte dobře, máte 9 gólů a vaše maximum v základní části je 11.

Proto je škoda, že jsem se proti Třinci zranil. Ani jsem nevěděl, že budu tak dlouho chybět, pak jsem se vrátil na čtyři zápasy. Měli jsme jet do Olomouce a já se vzbudil totálně vypnutý. Sotva jsem vylezl z postele. Chřipka mě zastavila na deset dní. Ale nedalo se nic dělat, musel jsem to vyležet.

Z čeho pramení, že vám to tak jde?

Trošku jsem změnil letní přípravu, jsem na tom fyzicky líp. A taky jsem zkušenější. Snažím se hokej užívat, lidi jsou v Chomutově suproví. A máme skvělou partu v kabině, je sranda sem chodit.

Co jste změnil v přípravě?

Jé, to se musíte zeptat se kondičního, na letní přípravu jsem jelito. Přijdu a udělám, co mi řekne. Vyhovuje mi chodit sám odpoledne než týmově. Může se mi víc věnovat, řekne, co dělám dobře a co špatně.