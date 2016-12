Nezastavitelný Crosby baží po posledním střípku dokonalosti

On chce víc. Střelecká koruna je totiž to poslední, co mu ve 29 letech chybí k dokonalosti.

Crosby má dva Stanley Cupy, dvě olympijská zlata, triumfoval na Světovém poháru, slavil na MS dospělých i dvacítek. V NHL dvakrát vyhrál bodování, několikrát byl také nejužitečnějším hráčem podle novinářů i hráčů.

Zbývá poslední meta, o kterou se nebude muset s nikým dělit.

Vypadá to, že se Crosby letos zaměřil na střílení gólů a nezastavil ho ani prokletý otřes mozku, kvůli němuž v úvodu sezony vynechal šest utkání.

I tak s 26 góly v pouhých 31 zápasech kraluje kanonýrům.

Podobně jako se 42 body celkové produktivitě. „Je to nejlepší hokejista na světě. Nepřekvapuje mě, že se mu tak daří,“ pravil například Connor McDavid, hvězda budoucnosti, která podle mnohých měla dominovat už letos.

Je nejlepší. S náskokem

Asi by to tak bylo, nebýt Crosbyho, jenž září navzdory tomu, že současné NHL čím dál víc vládnou mladíci kolem dvacítky.

Vždyť v elitní pětce střelců za Crosbym dychtí David Pastrňák (20 let), finský supertalent Patrik Laine (18 let) či Auston Matthews (19 let). A v produktivitě zase zmiňovaný McDavid (19 let), který má stejně bodů, ovšem o šest odehraných zápasů víc.

„Někdy zažijete období, kdy se vám daří. Já ale nikdy neměl tak silný pocit, že když si na ledě něco umanu, tak toho dosáhnu.“

Ta slova pronesl Crosby loni na konci března a dnes platí ještě víc než tehdy. Jeho úspěšnost střelby se drží na 24,3 procentech – převedeno do běžné řeči: každá čtvrtá střela končí gólem. A věřte, že jimi letos nešetří.



Jistě, tak vysoký průměr určitě neudrží celou sezonu, přesto neexistuje důvod, proč by se mu nemělo dařit dál. Jeho Pittsburgh válí, momentálně je druhý nejlepší v celé NHL a opět patří k hlavním favoritům na Stanley Cup.



„A on sám se může dostat ještě na vyšší úroveň, než kdy byl,“ tvrdí uznávaný kouč Mike Babcock.

Promluví do historie?

Dokonce se nabízí otázka, zda může promluvit do historických tabulek. Málokdo to ví, ale Crosbymu chybí už jen 20 bodů, aby dosáhl na tisícovku.

V současném hokeji nejspíš nevydrží hrát do čtyřiceti, ale i tak by se do první desítky dostat měl. K téhle metě je potřeba nasbírat 1590 bodů jako Phil Esposito.

Crosby je momentálně hráč z jiné planety. Jestli se v minulosti o hokejovém králi spekulovalo, teď je nezpochybnitelný. Nemá slabinu. Když si něco usmyslí, tak toho dosáhne. Jako před pár lety, kdy mu vytýkali slabší buly, a on ho přes léto vypiloval natolik, že se jeho úspěšnost vyšplhala k vynikajícím 60 procentům.