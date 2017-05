Nový ranař v českém týmu se smál: Asi jsem to odkoukal od Gudase

Zdá se, že se z hokejového obránce Radima Šimka stává tvrďák. „Tohle vyplynulo ze situace, sám jsem byl překvapený, jaké jsem mu dal tělo, protože takhle moc nehraju. Asi jsem to odkoukal od Gudyho, se kterým nastupuju,“ smál se liberecký bek na světovém šampionátu v Paříži po výhře 6:1 nad Bělorusy.

Pochválil vás Gudas za ten hit?

Jo, plácal po mně. I on se během zápase srazil s jedním Bělorusem, který byl o hlavu větší. A stejně s ním zametl, klobouk dolů před ním.

Pamatujete, kdy se vám takový zákrok povedl naposledy?

Na to si fakt vůbec nevzpomínám.

Překvapilo vás, že Bělorusové hráli také tvrdě?

Nevím, s jakou taktikou do zápasu šli, ale prvních pět minut dobře bruslili. My jsme se ale na jejich tempo rychle zadaptovali, navíc nám pomohly dva góly v první třetině. Až na deset minut v té druhé jsme zápas ovládali.

Asi se vám ulevilo, že jste začali střílet góly, viďte?

Samozřejmě to je úleva. Ale zase bych moc nezveličoval, že jsme Bělorusům dali šest gólů. Je to pozitivní, ale v pondělí proti Finsku musíme být pokorní, protože to bude úplně jiný zápas.