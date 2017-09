Stabilizovaná Slavia chce v první hokejové lize do semifinále

dnes 15:27

Po turbulentní minulé sezoně chce hokejová Slavia zažít poklidný ročník a opět postoupit v první lize do semifinále play-off. To by znamenalo, že si zahraje o baráž. Na návrat do nejvyšší soutěže, kterou opustili předloni, momentálně červenobílí nemyslí.

Před rokem se Slavia dostala do velkých finančních potíží a musela uvolnit řadu hráčů. Po velkých změnách obsadila v základní části překvapivou čtvrtou příčkou. „Všichni víme, čím si Slavia prošla v uplynulé sezoně. Věřím, že podobný průšvih nám už nehrozí. Sám se vždy snažím razit cestu klidu, abychom zbytečně nemuseli řešit každou výplatu. Jedeme v tom duchu, aby sezona proběhla v poklidu,“ řekl na tiskové konferenci člen představenstva Vladimír Pitter. Do sezony jde klub s podobným rozpočtem, jaký byl nastaven po změnách během uplynulého ročníku. „S většinou partnerů pokračujeme ve spolupráci. Podařilo se nám získat i nové, někteří se k nám připojili opětovně po nějaké odmlce. Není to v současnosti jednoduché, ale asi nejde v tomto ohledu jen o záležitost Slavie,“ podotkl Pitter. Připustil, že na loňský krizový scénář byl připravený. „Věděl jsem už před sezonou, že mohou nastat dvě varianty, a to buď pokus o návrat a vše zvládneme, jak jsme začali, nebo reorganizace, na kterou nakonec i došlo. Všem těm, kteří se tu po té změně sešli, patří velký dík. Následně jsme překvapili, dostali se do nejlepší čtyřky a zahráli si semifinále.“ Mezi nejlepší čtyřku chce i nyní. „Rádi bychom si zopakovali, co se nám povedlo v minulé sezoně. To je náš základní cíl. A věřím, že bychom měli být schopni ho splnit. Přeji si, aby nám zachovali přízeň fanoušci. A abychom je bavili dobrým hokejem,“ prohlásil Pitter. Úvahy o možném návratu mezi elitu prozatím zavrhl. „Sám bych byl hrozně rád, kdyby Slavia byla opět na vrcholu českého hokeje. Ale k tomu vede momentálně delší cesta a my musíme jít postupně,“ řekl Pitter. „Postup do play-off by pro nás měl být samozřejmostí, ale bude se skrývat za poctivou prací během 52 kol, v nichž si potřebujeme vytvořit dobrou výchozí pozici. Ideálně s domácím prostředím na start play-off, což znamená být do čtvrtého místa. V té konkurenci WSM ligy je to zároveň cíl docela vysoký,“ doplnil hlavní trenér Milan Razým. V přípravě si Slavia v 11 zápasech připsala sedm výher, tři ze čtyř porážek přišly v konfrontaci s extraligovými celky. Start čeká Pražany v sobotu doma proti Havířovu.