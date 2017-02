Slávistický kouč Razým: Baráž není cíl, ale stát se může všechno

Návrat do extraligy? Takové ambice letos Slavia nemá, její kouč Milan Razým přesto říká: „Sezona se hodnotí podle výsledku v play-off.“

Takže přece jenom pomýšlíte na postup do baráže?

Leda na falešnou formu. (smích)

Jak tedy k závěrečné fázi sezony přistupujete?

Tak, že celoroční dřina vyústila v play-off. Kluci odvedli v základní části solidní výkony a teď je na nich, abychom je potvrdili. Přestože jsme přišli o Honzu Schleisse, ale na tom jsme s Plzní byli domluvení dopředu. Sice jsme doufali, že by to tak být nemuselo, ale stalo se. Nicméně ostatní kluci mají šanci zahrát si play-off, postavit se k tomu. Říkáme jim, že když se povede postoupit přes první kolo, tak zviditelňují sami sebe i Slavii. Pokud ne, tak celá práce zapadne do šedi. Ale abych se vrátil k očekávání - nemáme ambice jako loni, na druhou stranu nebudeme říkat, že se předem vzdáváme.

Má Slavia na to, aby se v play-off dostala mezi dva nejlepší týmy?

Dnes není takový rozdíl mezi týmy a při dobrém kolektivním výkonu je možné všechno. Budějovice, Jihlava i Kladno tyhle ambice jednoznačně mají, ale nejdřív musí postoupit. Je to hokej, hraje se na čtyři vítězné zápasy, takže by se jejich síla měla projevit. Ale viděli jsme loni, jak dopadlo Kladno s Ústím a potom zdecimované Budějovice proti nám. Proto je těžké dělat prognózy.

Dá se říct, že pro vás bude úspěch postoupit přes první kolo, kde vás čeká Třebíč?

Samozřejmě. V říjnu jsme koukali jenom dolů, abychom zachránili první ligu. Nicméně pak se povedla série, nakopli jsme to a kluci si začali věřit. Nakonec jsme uhráli stejné čtvrté místo jako loni. Tým hrál nad očekávání.

Zmínil jste odchod forvarda Schleisse. Jak moc velké oslabení to je?

Honza přišel po zranění, dostával se do toho, takže mu pobyt u nás prospěl. Patřil k nejlepším hráčům nejen ve Slavii, ale v celé první lize, takže to bylo oboustranně prospěšné. Honzovi to pomohlo zpátky do extraligy, nám zase k lepším výsledkům. Samozřejmě bychom ho tu rádi viděli, měli jsme na něm postavenou přesilovkovou formaci, ale otevřela se šance pro další hráče. Byli jsme dopředu domluvení s Tomášem Vlasákem, že tu bude do konce ledna, takže zůstal ještě déle. Můžeme mu jenom popřát, aby se mu v Plzni dařilo stejně jako tady.

„Krize byla důvodem, proč jsme se semkli. Ukázal se charakter hráčů i realizačního týmu a všichni jsme dohromady dokázali slávistickým fanouškům i celé hokejové veřejnosti, že se hrát s každým i bez velkých jmen.“

Jaké má Slavia ambice do budoucna? Udržet se ve špičce první ligy, postupně si vychovávat hráče, vhodně doplňovat mužstvo, a časem doufat v návrat do extraligy?

I Budějovicím trvalo tři čtyři roky, než daly tým dohromady. Jihlava je dlouhodobě pohromadě, Kladnu se vracejí starší odchovanci. To je cesta, která by mohla vést mezi elitu. Zatím jsme slyšeli, že jsme udělali krok zpátky a že pak budou následovat kroky kupředu. Tak doufáme, že se budou dít, že se to od příští sezony zlepší a postupně nastane situace, kdy bude možné kádr vhodně doplnit, abychom mohli bojovat o extraligu.

Jak vzpomínáte na říjnovou krizi?

Vzpomínáme na to často a s úsměvem na tváři. Smějeme se tomu, jak jsme tu stáli, měli sedm hráčů a říkali si, co s tím budeme dělat. Tyhle krizové situace jsou důvodem, proč se celý tým semkl. Pomohlo to k lepším výkonům. Když všechno jde, je to jednoduché. Charakter hráčů i lidí okolo týmu se ukáže, až když jsou problémy. Hráči i kluci z realizačního týmu ukázali, že se tomu uměli postavit. Slávistickým fanouškům i celé hokejové veřejnosti předvedli, že se dá hrát s každým i bez velkých jmen. Ale nechci někoho urazit, protože tu máme Pavla Kolaříka, Honzu Nováka a Rony Knot má extraligové ambice.

Jak velký je rozdíl mezi vámi a Budějovicemi, Jihlavou a Kladnem?

Nemyslím, že by byl velký. Proti Kladnu jsme v žádném souboji nebyli horším týmem, v Jihlavě jsme dokázali uhrát remízu, akorát Budějovice nás třikrát porazily. Proti nim jsme moc šancí neměli. Ale nemyslím si, že by to byl tým, který se nedá porazit.