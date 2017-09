Slavii se daří i s bezejmennými. Tým má potenciál, tvrdí kouč Razým

„Výhra nad Pardubicemi kluky povzbudila, ale nemůžeme si myslet, že budeme porážet extraligové týmy jako na běžícím páse,“ usmál se slávistický kouč Milan Razým. „Navíc Plzeň je o level výš. Prověřila nás v defenzivní činnosti. Rozdíl v poměru střel byl navíc nepatrný, což je pro nás pozitivní - nechtěli jsme hrát žádného zanďoura.“

Čekal jste, že budete mít v přípravě tak dobré výsledky?

Výsledky nejsou špatné. I se Zlínem jsme přes konečnou prohru hráli dvě třetiny poměrně vyrovnané utkání. Porazili jsme Znojmo, Pardubice a až na jeden nepovedený zápas v Přerově i všechny prvoligové soupeře. Nejvíc mě těší, že se nám oproti loňské sezoně zlepšila hra dopředu. Věříme, že v útoku budeme o něco silnější.

Jak moc se Slavia oproti minulé sezoně změnila?

Řekl bych, že se stabilizovala. Měli jsme možnost v rámci daných finančních možností přivést nějaké hráče. Vybírali jsme je podle povahových vlastností a herní dovedností. Myslím, že se tým zkvalitnil. Doufám, že se podaří nahradit obránce, kteří odešli. Gólmani nám zůstali. Věřím, že budeme hrát lepší hokej. Loni jsme měli dobré výsledky, tak bychom je měli minimálně zopakovat. I když liga bude vyrovnaná. Přišel Vsetín, je tam Kladno, o Budějovicích nemá cenu mluvit. V play-off chceme každopádně být.

Obyčejný fanoušek se kouká na jména. Slavia jich moc nemá. Kdo bude lídr? Na koho budete sázet?

Sázet budeme na partu a soudržnost. Věřím, že Lukáš Krejčík a Zdeněk Doležal v minulé sezoně prokázali, že jsou kvalitní útočníci. Dali dost gólů, udělali dost bodů a byli v první desítce produktivity celé ligy. Na ně budeme sázet jako na střelce. Přivedli jsme Koptu s Nedvídkem, kteří mají extraligové zkušenosti z Hradce. Ve Slavii dostanou víc prostoru, takže by měli být platnými hráči. Dobrou formu a střeleckou potenci dlouhodobě prokazuje Šafránek. Věřím, že najdeme aspoň šest, sedm útočníků, kteří by se měli dostat přes deset branek. Nechci na někoho zapomenout. Je tu samozřejmě Šagát, který má extraligové zkušenosti, umí si udělat lajnu kolem sebe. Zdeněk Kubica je také zkušený. Velká jména to nejsou, ale jde o kluky, kteří se pohybovali na hraně extraligy a první ligy. V extralize prostor nedostali, tady ho mít budou. Bude to na nich.

V obraně jste přišli o Knota, což byl lídr.

Nabídka z extraligy je pro toho kluka výzva. Máme tady v první řadě Kolaříka s Novákem, kteří pro Slavii odvedli hrozně moc a pokud chtějí pomáhat dál, tak si jejich služeb vážíme. Přivedli jsme Kasíka a vrátil se Jirka Drtina, který také patří do slávistického jádra. Nahradit Knota s Pohlem, kteří hráli první obranu, nebude až tak jednoduché, ale věřím, že se toho kluci zhostí a že obrana bude na patřičné úrovni.

Asi se dá předpokládat, že budete hodně sázet na výkony brankáře Frodla.

Určitě, oba gólmani chytali velmi dobře. Patrik Polívka pořád patří Plzni, navíc o něj teď projevily zájem Pardubice na střídavé starty. Dominik Frodl udělal velký výkonnostní vzestup a bude pro něj těžší, aby to obhájil. Oba jsou mladí, mají kariéru před sebou a ještě se můžou zlepšovat. Navíc spolu mají velmi dobrý vztah a Roman Málek s nimi výborně pracuje. Věřím, že v brankovišti budeme silní.

Dá se předpokládat, že se Slavia bude pohybovat ve stejných patrech tabulky jako v uplynulé sezoně?

Nevím, jaké jsou papírové předpoklady, ale nějaké cíle si samozřejmě dáváme. Nechceme být při zdi a věřím, že ty dvě sezony, kdy jsme hráli do čtvrtého místa, nebudou výjimkou.

Loni jste se dostali do baráže - jaký máte cíl letos? Je možné udělat posun?

Asi je předčasné o takových věcech hovořit. Máme před sebou celou sezonu. Kluci pracujou dobře, tým je zdravý a když ze sebe budou kluci vydávat, co v nich je, tak nemám strach. Mužstvo potenciál má. Ne vždycky nejlepší hokejisti musí vyhrát. Sázíme na soudržnost a dobrou partu. Potom se dá hrát s každým. Ve WSM lize budeme důstojným soupeřem i těm nejlepším.