Slovenský hokej má dva roky hájení. Budou mu stačit na restart?

Slovenský hokej znovu sáhl po cizinci. Byl to logický krok, jelikož Zdeno Cíger na květnovém mistrovství světa vyhořel a málem sestoupil z elitní divize.

Slováci v těžkých chvílích popravdě zvolili zajímavé řešení. Zkušený Kanaďan Ramsay, jenž má za sebou řadu angažmá v NHL, bude ve skutečnosti především zastřešující osobností. K národnímu týmu totiž přichází borci z úspěšné generace.

Vladimír Országh, Ľubomír Višňovský, Ján Lašák a Richard Handzuš. Ti všichni budou 66letému hlavnímu kouči po ruce. Každý z nich bude mít svou úlohu a své úkoly. A všichni se budou především připravovat na to, že by se z nich v budoucnu, až nasbírají dostatek zkušeností na mezinárodním poli, mohli stát Ramsayovými nástupci.

Craig Ramsay Bývalé levé křídlo, které celou kariéru v letech 1971 až 1985 strávilo v Buffalu. Za tu Ramsay odehrál v NHL 1070 zápasů, v nichž nasbíral 672 bodů (252+420). Coby klubová legenda byl hned v roce 1986 jmenován asistentem hlavního kouče, jehož ještě v té samé sezoně vystřídal. Kromě toho působil i ve Philadelphii a Atlantě, asistentem byl i na Floridě, v Ottawě, Edmontonu nebo v Tampě, se kterou získal v roce 2004 Stanley Cup. Nabídku vést slovenský národní tým dostal od Miroslava Šatana, s nímž se zná z působení v Bostonu. "Vůbec neváhal," svěřil se.

„Je dobře, že se toho chopili. Všichni ve slovenském hokeji si jich váží, protože vědí, že to byli úspěšní a světoví hokejisté. Mají autoritu,“ přitakává Vladimír Vůjtek, jenž tamní výběr dovedl v roce 2012 k stříbrným medailím.

K tomu je nutno připočíst Miroslava Šatana, jenž reprezentaci coby generální manažer řídí.

Jenom jména však slovenskému hokeji pochopitelně nestačí. Stojí před ním těžká a bolestná cesta, která má za úkol napravit promarněné roky. A že jich bylo...

„Minimálně sedm nebo osm,“ říká Vůjtek, který si však všímá určitého posunu v mládežnických kategoriích. „Osmnáctka hraje velice dobře, má několik kvalitních hráčů, ze kterých mohou vyrůst opory. Ale než se vše projeví v seniorském výběru, pár sezon to zabere. Bude to dlouhodobý proces. Sám to tipuju tak na pět let.“

Proto Ramsay dopředu jasně vyhlásil, ať fanoušci nečekají zázraky. Moc dobře si uvědomuje omezené možnosti, ubývající počet Slováků v NHL a celkovou stagnaci.

Pozitivem ovšem mohou být jeho odvážná slova o tom, jak chce hrát se Slováky ofenzivní hokej. Ostatně i Šatan vyhlásil, že v nadcházející sezoně nebudou pro národní tým prvořadé výsledky, ale hlavně předváděná hra. A také zabudovávání mladých hráčů.

„To je správná cesta,“ souhlasí Vůjtek, ale jedním dechem dodává: „Když jsem četl nominaci na přátelský dvojzápas s Českem, tak mě zarazilo, že tam těch mladých nebylo mnohem víc. Považuju to za nevyužitou šanci, protože si je mohli ohrát.“

Ta slova platí dvojnásob s ohledem na fakt, že Slováci nemohou na nadcházejícím mistrovství světa spadnout z elitní skupiny, jelikož v roce 2019 šampionát sami hostí. To je nutno brát jako jedinečnou příležitost, jak se výrazně posunout a vytvořit konkurenceschopný tým.

„Slováci mají dva roky na klidnou a koncepční práci. Měli by toho využít a vybírat podle toho talentované hráče, aby si vyzkoušeli mezinárodní zápasy a sbírali zkušenosti,“ říká Vůjtek.