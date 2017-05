Vůbec jsem neváhal, jestli mám přijet, pravil Sobotka v Paříži

Možná je to přílišná skromnost, jelikož rodák z Třebíče výborně zvládl návrat do NHL, kde se v dresu St. Louis okamžitě prosazoval. I proto ho trenéři v nedělním utkání s Francií nasadí do elitní formace na levé křídlo k Tomáši Plekancovi a Jakubu Voráčkovi.

Jak se po návratu z USA cítíte?

Dobře. Před třemi dny jsem přiletěl a druhý jsem letěl do Paříže. Nějaká únava tam je, ale odpočinu si a připravím se na zápas. Mám za sebou první trénink, zapotil jsem se a doufám, že to bude dobrý.

Jak se vyrovnáváte s časovým posunem?

Na to se nemůžu vymlouvat, musím se s tím srovnat.

Nakoplo vás, že vám v NHL všechno vycházelo?

Takhle bych to neřekl, ale síly určitě ještě nějaký mám. Viděl jsem zápas s Kanadou a s Běloruskem. Líbila se mi hra, kterou kluci předváděli. Přímočarý hokej, velmi dobrý.

Jak se těšíte na spolupráci s Voráčkem a Plekancem?

Po prvním tréninku z toho mám dobrý pocit. Ale já se staral hlavně o sebe, abych se připravil na zápas a podal dobrý výkon.

Na tréninku vás všechno padalo do branky.

Kdyby to tak bylo v zápase, tak je to lepší. Je to jedině dobře, nakopne vás to. Nějakou chvíli jsem nebyl na ledě, o to víc jsem se soustředil sám na sebe.

Jak hodnotíte návrat do St. Louis?

Dobře. Škoda, že jsme nepostoupili ve Stanley Cupu přes Nashville, ale hráli výborně. Mají výborné beky, sérii vyhráli zaslouženě 4:2.

Předvedl jste se v dobré formě, jako byste za sebou neměl tříletou pauzu, co říkáte?

Za to jsem rád. Takový vstup jsem asi ještě nikde neměl. Sám jsem byl překvapený, že jsem byl v takovém klidu. Po letech v Evropě a KHL to bylo jiné, hlavně ten menší led. Snažil jsem se hrát víc pozičně než zbytečně někde lítat.

Příšlo vám, že jste byl vůbec tak dlouho pryč?

Nepřišlo. Místo Hitchcoka je tam ten další trenér. Moc se tam toho nezměnilo, systém hry zůstal stejný. Vyměnilo se akorát šest sedm kluků v týmu. Jsem rád, že jsem zpátky, pro mě je hlavně vysvobození, že vím, kde teď budu hrát další tři roky.

Mluvilo se o tom, že máte problémy se zády. Věděl jste hned, že pojedete na mistrovství?

Odpočívat jsem po sezoně nechtěl, měl jsem zájem reprezentovat. Prošel jsem výstupní prohlídkou, žádný problém nebyl. Byl jsem ve spojení s Růčou, řekli jsme si, jak se věci mají. A pak jsem čekal, jestli se ozvou.