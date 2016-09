Sobotka nastoupí navzdory bolesti: Kanada v Torontu je největší výzva

Zájem fanoušků i reportérů. Přepychové ubytování a cestování. Velkolepost haly Air Canada Centre, věhlas i umění soupeřů. Tím vším se nyní Sobotkovi připomíná NHL, kterou před dvěma lety opustil. „Tenhle turnaj je víc než olympiáda,“ tvrdil před startem Světového poháru v Torontu.

A byl rád, že může v sobotu naskočit do zápasu s domácí Kanadou, třebaže má z přípravné partii s Rusy v Petrohradě pochroumané rameno. „Jsem připravený nastoupit. Bolest cítím, ale s ní se nějak vyrovnám,“ prohlásil.

Vezmete si prášky na její utlumení?

Uvidíme, domluvím se s doktorem.

Hrál jste už v podobném stavu?

Jasně. Takových zranění už bylo. Na ledě na to nemyslím, vypouštím to z hlavy. Profesor Kolář mi hned říkal, že se to bude každým dnem zlepšovat a že bych v sobotu měl nastoupit.

Není trochu ošemetné, že protivníci vědí, co vám je?

Musím být připravený. Kdybych nebyl stoprocentně fit, tak je tady místo mě někdo jiný. Počítám s tím, že mi půjdou do těla. To je jejich styl. Nevypustí ani jeden souboj.

Najde se větší výzva, než hrát proti Kanadě v Torontu?

Asi ne. Já jsem si před olympiádou zranil koleno. Jsem vděčný za tuhle šanci zahrát si proti nim.

Co na vás dělá největší dojem?

Prostředí, soupeři. Všechno. Tenhle turnaj je o něco víc než olympiáda. Sešli se tu nejlepší hráči a já jsem rád, že mezi nimi můžu být.

Jaký na vás dělá dojem příprava na turnaj?

Toronto je hokejové město. Všechno je na nejvyšší úrovni, jak má být. Nikomu nic nechybí, nikdo si na nic nestěžuje.

Vidíte v kanadském týmu nějakou slabinu? Tušíte, jak na něj?

Nesmíme se bát podržet puk, i když je hřiště menší. Jakmile se budeme bát hrát, oni si začnou víc věřit a budou nás řezat. Hlavně žádné zbytečné fauly, přesilovky mají vynikající.

Brankář Price promarodil většinu minulé sezony. Může být nerozchytaný?

To vůbec nevím. Myslím, že budou všichni rozchytaní a rozježdění dost.

Je něco nového ohledně vašeho návratu z KHL do NHL?

Ne. Nic nového. Řeší to agent.

Když vidíte to pohodlí a nadšení fanoušků v Severní Americe, nemrzí vás ty komplikace ještě víc?

Nikdy nebudu litovat, že jsem odešel do KHL. Prostě jsem se tak rozhodl. Víc k tomu teď nemůžu říct.