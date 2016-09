Sobotka trénoval, ale cítí bolest. Jsem smolař na zranění, říká

To nezní úplně pozitivně.

Uvidíme, jak se všechno bude vyvíjet. V pondělí máme den volna, což se mi hodí, protože budu mít čas se dát dohromady, abych byl schopný absolvovat úterní společný trénink a pak i středeční generálku s výběrem amerických mladíků.

Když vás v Petrohradu trefil Rus Zajcev, tak jste se těžko zvedal z ledu. Napadaly vás černé myšlenky?

Napadaly, zase hlavou něco proběhlo, ale snažím se na to nemyslet a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Hned po nárazu jsem mohl hýbat s rukou, takže jsem věděl, že tam snad nebude nic zlomenýho nebo natrženýho. Bolest navíc odeznívá, každým dnem se to zlepšuje, takže by tam neměl být problém.

Zatěžkávací zkouška bude, až podstoupíte souboj, viďte?

Přesně tak, prověří se to nějakým soubojem.

Při jaké činnosti vás rameno nejvíc limituje?

Nevím, já jsem zatím nechodil do soubojů. Trochu se bojím udělat nějaký větší pohyb, přece jenom je to pár dní, co se to stalo. Ještě jsem si na tu bolest nezvykl.

Čeká vás dlouhý let do Pittsburghu. Není to pro rameno komplikace?

Mám ho trošku zatuhlý, ale hodím na něj led a budu ho zkoušet ledovat i v letadle. Uvidíme, co to udělá a jak bude tělo reagovat. Věřím ale, že to bude dobrý.

Kvůli různým zraněním jste už v minulosti přišel o řadu reprezentačních akcí. Neříkáte si, že jste trošku smolař?

Já se o tomhle nechci bavit. Bohužel takový je hokej a já s tím nic nenadělám. Mám furt zranění a snažím se z toho vylízat.

Co jste říkal na sobotní zápas s Rusy v Praze?

Byl to krásný hokej, mně se to líbilo, kluci bruslili, bylo k vidění hodně soubojů, i nějaká rvačka tam byla, takže si myslím, že konec byl pro diváky super. Navíc s prodloužením a nájezdy. Myslím, že si to užili a kluci odvedli výborný výkon.

Dá se čekat od generálky s výběrem hráčů do 23 let, že to bude hodně důrazný hokej plný soubojů?

Určitě, myslím, že budou o hodně živější, bruslivější a nebudou tak moc kombinovat jako Rusáci. Taky budou o hodně víc střídat a budou mít větší tlak do brány, takže na to se musíme připravit.