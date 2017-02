Hokejisté Sokolova budou hrát o udržení, hrozí jim krajský přebor

Ještě nikdy hokejisté Baníku Sokolov nehráli krajský přebor, letos k tomu mají nakročeno. Čtyři kola před koncem základní části druhé ligy ví, že budou hrát ve skupině o udržení. Rozhodla o tom třináctá porážka v řadě, s Kláštercem 2:6. Černá série proher trvá od 23. listopadu loňského roku.

Zápas s Kláštercem byl rozhodnut během šestnácti minut úvodní třetiny. „Dostali jsme dva nešťastné góly a šance, co měli, neproměnili. Potom jsme ještě dvakrát inkasovali a utkání bylo rozhodnuté. Chtěli jsme to dohrát důstojně, přiblížit se soupeři gólově a to se nepovedlo,“ ohlíží se sokolovský trenér Jiří Parkmann za duelem. „Mužstvo se snaží, hraje, sráží jej neproměnění šancí a potom inkasuje.“ Znovu se projevila velká marodka v kádru. Chyběli nemocný gólman Hruška, zranění Šik, Michálek, Sláma a další. „Možná se vrátí Jirušek po operaci ruky,“ věří kouč.

Systém soutěže O udržení ve druhé lize:

Družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ a ve skupině „Střed“ na 10. místě a ve skupině „Východ“ na 9. místě se utkají dvoukolově každý s každým (4 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z předchozích částí soutěže nezapočítávají. Družstvo, které se umístí po této části soutěže na posledním místě, sestupuje do příslušné krajské soutěže. Účastníci o udržení:

Porážka od Klášterce definitivně zapříčinila, že jedním účastníkem skupiny o udržení je HC Baník Sokolov. Dalším je už delší dobu KLH Vajgar Jindřichův Hradec, někdejší extraligový účastník. Porážkou se Šumperkem 1:2 se k nim definitivně připojila i VSK Technika Brno.

A tak mužstvo doplňují junioři karlovarské Energie, v tom je právě ale problém. Do zápasů play out nebudou moci zasáhnout z důvodu malého počtu odehraných zápasů za Sokolov v sezoně.

„Pokud budou všichni zdraví, měli bychom mít kolem šestnácti, sedmnácti hráčů na play out,“ věří Parkmann před nejdůležitější částí sezony.

V sobotu byli k dispozici karlovarští junioři Vodička, Pajk, Janata, Procházka a gólman Kuchař, jenž po první třetině nahradil Feča. „Ten odchytal ve středu dobré utkání proti Řisutům, ale po první třetině jsem jej raději stáhnul,“ vysvětluje trenér. „Snažím se aby, chytali gólmani, co budou chytat play out a mužstvo hrálo v sestavě, v jaké bude hrát. Bohužel zranění a nemoci nás nutí doplňovat hráči juniorky Karlových Varů.“

Sokolov ještě čekají čtyři zápasy základní části. „Bude to příprava na play out, zkusíme si zlepšit herní sebevědomí,“ plánuje Jiří Parkmann.

Musíme se připravit na soupeře

A potom už skupina o udržení s Jindřichovým Hradcem a Technikou Brno. „Věřili jsme, že bychom se tomu mohli vyhnout, bohužel to nedokázali. Věděli jsme už dvě, tři kola zpátky, že se tomu nevyhneme. Musíme se tak připravit na soupeře, kteří nás čekají,“ přiznává trenér Sokolova Jiří Parkmann.

Zbývající zápasy Sokolova středa 08.02.: Sokolov – Bílina

sobota 11.02.: Děčín – Sokolov

sobota 18.02.: Sokolov – Vrchlabí

středa 22.02.: Klatovy – Sokolov



Soupeře už nějaký čas sleduje. K dispozici má video z utkání Jindřichova Hradce, které připraví hráčům. U Techniky Brno zatím sleduje pouze sestavu, další informace nemá.

„Budou to pro nás těžké zápasy, ale věřím, že i pro naše soupeře. Musíme udělat všechno pro to, abychom uspěli a nesestoupili. Sokolov ještě nikdy nespadl a věřím, že tomu tak zůstane,“ dodává Jiří Parkmann.

Ve středu hrají s Bílinou a další tři zápasy jsou už přípravou na skupinu o udržení.