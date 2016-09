Na Kanadu i se Sobotkou. Hokejisté se chystají na premiéru v Torontu

Trenéři ho zařadí do centra čtvrté formace. Vlevo vedle něj nastoupí Roman Červenka, na pravé straně bude jeden z dvojice Michal Birner - Dmitrij Jaškin. „Klukům jsme to zatím neřekli, aby, kdyby se nedejbože něco stalo, byli mentálně připravení na zápas. Řekneme jim to před zítřejším rozbruslením. My to už ale víme,“ uvedl kouč Josef Jandač.„Je to pro hráče jediný otazník.“

Týmu už tak trenéři oznámili, kdo nastoupí v brance. Veřejně ale jméno vyřknou až těsně před utkáním. „Řekli jsme brankářům, že jdeme zápas od zápasu, protože předvedli oba dobrou výkonnost. Jeden nastoupí proti Kanadě, další utkání ale necháváme otevřené a budeme reagovat podle duelu s Kanadou,“ řekl Jandač po pátečním tréninku.

Ten tým poprvé absolvoval už v Air Canada Centre, honosné aréně Toronta Maple Leafs, kde v sobotu (v Česku v neděli ve 2.00) nastoupí proti domácí Kanadě. Bude vyprodáno, 20 tisíc lidí.

„Nevím, jestli je to výhoda, či nevýhoda, že je potkáme hned na začátku turnaje. Ale možná na ně bude větší tlak, takže to může být malinko výhoda, abychom je překvapili. Ale chceme se soustředit na sebe. Chceme hrát odvážně,“ popisuje Jandač. „Zázemí je tady skvělé, Toronto je hokejové město, tak teď už jen abychom jim trošku znepříjemnili.“

Na ledě strávil tým v pátek hodinu. Před tréninkem stihl tradiční týmové focení, vpodvečer ještě hráče čeká teoretická příprava před zápasem s Kanadou. Znovu ji povede Jiří Fischer, skaut národního týmu.

Zítra dopoledne má tým rozbruslení, v 19.00 zámořského času pak přijde očekávaný mač. A jak vypadá sestava? Neuvirth, nebo Mrázek - Šustr, Nakládal, Polák, Kempný, Z. Michálek, Jordán - J. Voráček, Plekanec, M. Michálek - Pastrňák, Hanzal, Palát - Hemský, Faksa, Frolík - Jaškin (Birner), Sobotka, Červenka.