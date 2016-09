Mrázek: Že jsme nejhorší gólmani na SP? Chceme kritikům zavřít pusy

Podle trenérových slov se porvete o místo s Michalem Neuvirthem. Počítal jste s tím?

V neděli jsme se s trenérem bavili poprvé a dozvěděli se, jak to bude. Do té doby jsem netušil, jaké má plány. Jsem rád, že mám možnost si zachytat.

Jak vnímáte situaci, že si místo musíte vychytat ve dvojzápase s Ruskem, kde se s Neuvirthem v brance prostřídáte?

Uvidíme, ještě je tam generálka v Pittsburghu proti výběru hráčů do 23 let. Ale nebral bych to jako nějaký souboj, kdo si to vychytá. Do brány se prostě dostane ten, který bude mít lepší formu.

Vy ji máte?

Jsem na ledě třetím týdnem, tak uvidíme, jak to půjde. Zápas a trénink, to je úplně něco jiného.

A jak jste připravený?

Jelikož jsme s Detroitem vypadli hned v prvním kole Stanley Cupu po pěti zápasech, tak jsem měl dost času. Musím říct, že když jsem šel po suché přípravě poprvé na led, tak jsem se cítil hodně dobře a asi jsem na tom kondičně nejlíp v životě.

Na co se člověk musí nejvíc připravit, když ví, že bude hrát proti Kanadě, která bude mít v sestavě nejlepší hráče?

To je jednoduché: všechno pochytat a kluci musí dát nějaké góly. Ale vážně: začíná se za stavu 0:0, takže uvidíme, v hokeji se může stát cokoli. Když předvedeme náš nejlepší výkon, tak je můžeme potrápit.

Jste připravený, že vás může čekat spousta závarů, které budete muset ustát?

Je to možné, ale dneska je hokej tak vyrovnaný, že budou rozhodovat maličkosti. Kdo udělá víc chyb, ten prohraje.

Hokej v NHL se hodně mění a hráči se tomu musí přizpůsobovat. Co gólmani?

Hokej je rychlejší, všechno se hraje do brány. Gólmani musí být soustředění celou dobu, být víc na nohách a nechodit tak brzo dolů.

Podle zámořských novinářů má Česko nejhorší gólmany na Světovém pohárů. Dotklo se vás to?

Abych pravdu řekl, tak to ani nečtu. Zaslechl jsem to, ale to je jejich věc. Půjdeme do turnaje s tím, abychom všem zavřeli pusy a tohle už nenapsali.

Kde by měla být síla českého týmu?

Myslím, že partu máme výbornou a dokážeme zahrát jako tým. Pak tam šance určitě bude. Je to krátkodobý turnaj a uvidí se na ledě, jak to půjde. Když budeme makat a hrát na sto procent, tak věřím, že dokážeme něco uhrát i proti Kanadě nebo Americe.