Povede se českým hokejistům odveta s Rusy? Sledujte duel on-line

Trenér Josef Jandač se v utkání bude muset obejít bez Vladimíra Sobotky, jenž si dává raději pauzu poté, co v předchozím duelu nedohrál kvůli poraněnému rameno. Měl by být však v pořádku a do Toronta s týmem odletět.

V brance tentokrát dostane šanci MIchal Neuvirth, jenž bojuje s Petrem Mrázkem o pozici jedničky. Kdo uspěl, to bude zřejmé v generálce na očekávaný turnaj, která se odehraje v Pittsburghu a v níž se Češi utkají se severoamerickým výběrem hráčů do 23 let.