Nová éra hokejového Šumperku: bez Kučery, postup počká

Zatímco nový design klubových stránek je jen kosmetickou úpravou, nečekaná rezignace dlouholetého kouče a sportovního manažera Radka Kučery hlavní zprávou léta. „Radek se rozhodl dát ze dne na den výpověď. Musím říct, že jeho ztráta mě mrzí. Ale nikoho nepřesvědčuji, aby pracoval pro klub. Spekulace jsou zbytečné, nebyly v tom žádné emoce, vždyť Radek dále se synem chodí na hokej. Zároveň mu chci poděkovat, protože pro klub hodně udělal,“ prohlásil na předsezonní tiskovce ředitel Šumperka Vladimír Velčovský.

Kučeru na střídačce nahradil zkušený Aleš Flašar, někdejší trenér například Prostějova. „Draky sleduji od doby, kdy jsme tady tenkrát hráli finále s Orlovou. Vypadalo to, že se Šumperk dokáže ve druhé nejvyšší soutěži udržet dlouhodobě, ačkoli nedosáhl na play-off. Ale samozřejmě netuším, co přesně vedlo k loňskému sestupu,“ přemítal.

Šéf klubu Velčovský: Hráči mají nadstandardní zázemí Sestup do druhé hokejové ligy pocítil Šumperk i finančně. Ztratil část sponzorů a musel díru zalepit. „Spousta partnerů odešla, už jen proto se pád do druhé ligy neměl stát. Spolupráci rozvázali velcí i menší partneři, čehož si lze všimnout na banneru, kde jich je oproti loňsku zhruba polovina. Situace se naštěstí podařila stabilizovat tak, že jsme mohli začít podepisovat hráče, mají nadstandardní podmínky a zázemí,“ řekl na tiskové konferenci šéf klubu Vladimír Velčovský.

Sám si původně plánoval štaci v Polsku, která však padla. „Chtěl jsem jít do polské extraligy, ale tam to v jednom z klubů nedopadlo. Dělal jsem si v Ostravě svou práci a najednou telefon od pana Velčovského. Taková nabídka se neodmítá, dohodli jsme se během jednoho dne. Hokej mi po letní pauze začal chybět, Šumperk má v tuzemském hokeji jméno, tak proč nezkusit Drakům pomoci,“ řekl klubovému webu. „Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, ale rozhodně se nebojím, maximálně na mě budou lidé nadávat, víc se nestane. Pro mě je působení v Šumperku výzvou. Chci ukázat, že kluci umí hrát hokej. Musíme bojovat s kádrem, jaký je.“

Jaký je? Notně omlazený. Z prvoligové soupisky zůstalo jen šest hráčů, mezi nimi zkušený obránce Tomáš Sedlák, který podepsal novou smlouvu do konce sezony, a kapitán Matějka. „Takovou situaci nezažívám poprvé, už v Prostějově jsem měl spoustu mladých borců. Ale když kolektiv utvoří dobrou partu a kluci mají chuť se rvát, tak není důvod, aby tu nehráli. Navíc je mezi nimi i pár zkušených,“ dodal jednapadesátiletý trenér.

Okamžitý návrat Šumperka na prvoligový led není prioritní. Draci půjdou krok po kroku. „Sezona nebude o hvězdách, bude o partě lidí, o srdíčku. A někdy si říkám, jestli to tak není lepší. Budujeme úplně nový kádr, který má perspektivu a který není stresován, že musí postoupit. Cílem je zůstat v horní polovině tabulky, tedy kolem čtvrtého či pátého místa,“ vyhlásil Velčovský.

„Ale nebude jednoduché cíle dosáhnout. I když, nikdy neříkejme nikdy. Tým má slabiny v obranné hře a chybí mu jiskra a dravost, výbušnost,“ všiml si Flašar. „Každopádně nás čeká hodně těžká práce, máme na čem pracovat a los v úvodu ligy je hodně krutý,“ vyhlíží už zápasy se Vsetínem, Technikou Brno a Porubou.

V nich vidí i favority soutěže, kterou Šumperk zahájí na svém zrekonstruovaném stadionu v sobotu proti Vsetínu a diváky láká i na vstupné zdarma. „Vím, jakou sílu má Poruba či Vsetín a Hodonín. Ti vlastní skoro prvoligové sestavy. Bude hodně náročné proti nim hrát,“ uvědomuje si Flašar.

Vrátí do Šumperka radost z hokeje?