Dáváme čím dál víc peněz do hokeje. A je to poznat, pochlubil se svaz

dnes 6:28

Že to jde s českým hokejem z kopce? Ale jděte, říká svaz. Své tvrzení dokumentuje podrobným rozpisem investic do mládeže, které za necelých deset let vzrostly více než dvojnásobně, a také zvyšujícím se počtem žákovských týmů potažmo hráčské základny nebo úspěchy většiny reprezentačních výběrů.

Základem všeho jsou peníze. V hokeji, který nese přízvisko drahý sport, platí tato rovnice dvojnásob. A právě investicemi se snaží svaz v posledních letech rozpumpovat klesající úroveň českého hokeje. Zatímco v roce 2009 dával do mládeže 47 milionů korun, loni to bylo už 103,4 milionu a pro letošní rok je plánovaná celková podpora ve výši 124,6 milionu korun. „Za to vděčíme z velké míry společnosti DHL, která nás dlouhodobě podporuje a s níž jsme nyní prodloužili spolupráci o další tři roky,“ pochvaluje si šéf svazu Tomáš Král. Výdaje svazu do mládežnického hokeje tak ve zmiňovaném období vzrostly o 265 procenta. Z celkové částky představují přes 60 procent dotace klubům a zhruba 40 procent výdaje na mládežnické reprezentace. Ty od roku 2009 vzrostly o 273,3 procenta z 19,5 milionu na letošních 53,3. Všechny výběry od šestnáctky po dvacítku díky tomu absolvují mnohem více srazů, kempů a turnajových akcí než v minulosti. Nejvýrazněji vzrostl počet zápasů se soupeři z absolutní špičky,“ říká Král. A přikládá i několik úspěšných výsledků, která mají jeho slova podporovat. „Dvacítka vybojovala bronz na Turnaji čtyř, osmnáctka nedávno získala stříbro na Memoriálu Ivana Hlinky, kde přitom v letech 2006 až 2012 pokaždé skončila bez medaile. Od té roku 2013 naopak na této akci vybojovala už jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz. Naposledy uspěla i sedmnáctka na Turnaji pěti, kde všechny soupeře kromě Američanů porazila rozdílem třídy.“ Rostou i počty mužstev a malých hokejistů. Ve srovnání s rokem 2009 se navýšil počet žákovských klubů a družstev v soutěžích ČSLH ze 109 na 145, což je také díky projektu Pojď hrát hokej, jehož součásti je mimo jiné akce Týden hokeje. Na něm dostanou děti od 18. do 24. září šanci vyzkoušet si hokejové tréninky ve více než 130 klubech. „Pozitivní je, že zájem o tuto akci roste,“ říká Milan Hnilička, který má na svazu na starosti rozvoj hokeje. „Ve srovnání s běžnými náborovými aktivitami byla v minulé sezoně účast několikanásobná. Například v Kroměříži nebo Zlíně přišlo více než sto dětí a celkem se akce zúčastnilo téměř sedm tisíc dětí.“