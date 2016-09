Hokejisté hrají druhý zápas na Světovém poháru: Česko - Evropa 0:0

V české brance nastoupí poprvé od začátku Petr Mrázek, který nahradí Michala Neuvirtha. Není to však jediná změna v sestavě národního týmu: trenéři změnili složení všech čtyř formací. Nejen kvůli špatnému výkonu proti Kanadě, ale také kvůli zranění útočníka Radka Faksy.

Útoky by po debaklu 0:6 s favoritem turnaje měly vypadat takto: Voráček, Plekanec, Palát - Pastrňák, Hanzal, Michálek - Hemský, Sobotka, Červenka - Birner, Jaškin, Frolík.

A jak se připravit a co čekat od týmu Evropy, v jehož sestavě hraje šest Slováků? „Hrají organizovaně a disciplinovaně. Spoléhají na brejky, které jim vycházejí. Předpokládáme, že způsob hry nebudou měnit. Mají výborné hráče s dobrým bruslením a rychlý přechod do útoku. Na to si musíme dát pozor,“ říká reprezentační asistent Jiří Kalous.