Pastrňákův raketový start. Nečekal jsem, že to vezme takový spád, říká

Ve dvaceti je to pro Davida Pastrňáka přímo raketový vstup do velkého hokeje. Včera se hlásil v pražském hotelu Hilton na srazu národního týmu, ve čtvrtek už se hraje první příprava proti Rusku.

Co na to říkáte?

Musím přiznat, že jsem nečekal, že to vezme takový spád. Světový pohár je fakt velká akce, bude to pro mě velká zkušenost. Budu hrát i nastupovat proti nejlepším hráčům na světě, takže si z toho budu moct hodně vzít. Na to se chci soustředit.

Zámořský tisk píše o českém týmu, že je nejslabší. Jak se to hráči čte a co si o tom myslí?

S tím se dalo počítat, my to nebereme nějak špatně. Je to krátký turnaj, na kterém se bude rozhodovat během dvou zápasů, takže nikdy nevíte, co se může stát.

Na první pohled je vidět, že jste dost přibral. Jak jste se za dva roky v NHL změnil a hokejově vyrostl?

Jo, určitě jsem zmužněl. Potřeboval jsem to. Když se podívám na fotky z doby, kdy jsem přišel do Bostonu, tak jsem byl hrozně malinký. Díky tomu, že jsem přibral pár kil, tak se cítím líp. Síla u mě byla asi největší minus, takže jsem se na to hodně zaměřoval. Potřebuju se zlepšovat každým rokem.

Fakta Jak budou hrát Češi Příprava Rusko – Česko (Petrohrad, čtvrtek, 18.30) Česko – Rusko (Praha, O2 arena, 16.30). Světový pohár v Torontu Skupina A Kanada – Česko (pondělí 19. září, 2.00 SELČ) Česko – Výběr Evropy (pondělí 19. září, 21.00) Česko – USA (sobota 24. září, 2.00).

Kolik jste přibral?

Za ty dva roky asi deset dvanáct kilo.

A o kolik jste se posunul, co se týká hokejových dovedností a technické stránky?

Hraju proti nejlepším hráčům na světě, takže se zlepšuju každým zápasem. A i když dělám chyby, tak se z nich snažím poučit. Vidím ostatní hráče, jak se chovají v různých situacích, to mi pomáhá.

Co vám dal hokej v NHL? V čem jste se musel na rozdíl od Evropy změnit?

Asi se musím líp a rychleji rozhodovat v detailech. Třeba při hře kolem modré čáry, to je hodně důležité. A hodně jsem musel pracovat na defenzivní činnosti, protože na obranu v Bostonu opravdu dbají.

Mrzí vás, že si v národním týmu nezahrajete s Davidem Krejčím, s nímž působíte v Bostonu?

Viděl jsem, jak po operaci kyčle makal a regeneroval. Strašně moc chtěl Světový pohár stihnout, ale bohužel to nevyšlo. Trošku mě to mrzí i za něj, ale takový je hokej.

Trenéři říkali, že chtějí sázet i na vazby z klubů. Je jeho absence komplikací i pro vás osobně?

Samozřejmě je to škoda, s Krejčou máme společně už něco odehráno a na ledě si rozumíme. Ale je tu spousta dalších zkušených hráčů.

Během léta jste musel coby ambasador Bostonu propagovat hokej v Číně. Jak jste si to užil?

Jeli jsme učit malé děti hrát hokej, protože existuje určitá domluva mezi Bostonem a Čínou. Byly to zajímavé čtyři dny, mají tam výborné jídlo, užil jsem si to. A klidně bych jel znovu.