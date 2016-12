Třinecký Irgl po výhře nad Vary: Byla to taková předvánoční plácaná

Karlovarskou střeleckou bídu proti Ocelářům po neuvěřitelných 212 minutách a 31 vteřinách protrhl Skuhravý, když projel obranou a švihem prostřelil Hrubce.

„To byla náhoda, většinou střílím přes beka, ale viděl jsem, že obránce trochu škobrtnul, a když jsem byl na mě v docela velké jízdě, až jsem se toho bál, tak jsem jel,“ popisoval Václav Skuhravý svou trefu. „Nejdříve jsem chtěl střílet nahoru na lapačku, ale brankář to měl dobře pokryté, tak jsem to zkusil mezi nohy a vyšlo to.“

A Skuhravý si vzpomněl, že byl předtím i tím posledním střelcem. „V minulé sezoně jsem byl z Kladna ve Varech na jeden zápas a zrovna proti Třinci, jemuž jsem dával gól na 2:0, když hrál bez brankáře.“

Už před jeho čtvrtečním zásahem ale měli hosté jedinečnou příležitost skórovat, když hráli 79 vteřin v pěti proti třem. Naproti tomu Třinečtí při své převaze dvou mužů dali v 52. minutě vítězný gól.

„Přesilovky se nám letos moc nedaří, ale ta přišla v pravý čas,“ uvedl Jakub Petružálek, který mířil přesně do rohu branky. „Ani jsem to neviděl. Kamil Kreps stál před gólmanem, takže šlo jen o to je obstřelit, což se stalo.“

Jenže boj pokračoval. „Celou dobu to bylo vyrovnané, nebo o gól, a to jsou nepříjemné zápasy. Uspěje trpělivější tým,“ podotkl Petružálek.

Hosté brzy snížili na 3:2, když domácí byli v obraně až moc ležérní. „Tam asi trochu přišlo uspokojení, vypustili jsme to a pak jsme se báli do konce zápasu. Naštěstí kluci ujeli a dali gól do prázdné brány,“ uvedl Jakub Petružálek.

„To byla velká chyba, že jsme šli do tří,“ podotkl Skuhravý. „Ale tomu čtvrtému gólu předcházela vysoká hůl, to by měli rozhodčí písknout. Dostali jsme gól a bylo po zápase.“

Kaneovi na čtvrtou branku nahrával Irgl, jenž si zpracoval kotouč letící vzduchem. „Asi to bylo sporné,“ uznal Zbyněk Irgl. „Sám bych se chtěl podívat na video. Čepel jsem měl nahoře, ale puk jsem hrál na úrovni ramen. Bylo to na hraně.“

První gól vstřelil Irgl sám, když mu pomohlo, že rozhodčí správně neodpískali zakázané uvolnění. Puk se po Jankově ráně z vlastní třetiny odrazil od zadního mantinelu k třineckému kapitánovi.

„Čekal jsem, jestli bude mít puk sílu, aby přišel před bránu,“ popsal trefu Zbyněk Irgl, který při ní tvrdě narazil do pravé tyče. „Jsou góly, které bolí, ale stojí to za to. Dostal jsem takového koňara pod tříslo. V první fázi to bolí, ale za chvíli to přejde.“

Irgl připustil, že hosté pod dojmem zakázaného uvolnění přestali hrát. „Dneska asi všichni čekali trochu atraktivnější hokej, ale spíše to byla taková předvánoční plácaná, bych řekl,“ dodal s úsměvem.