Máme sen. Chceme zvednout pohár, říká nový třinecký kapitán Irgl

Zkušený útočník Zbyněk Irgl ve středu po dopoledním tréninku předstoupil před hráče a měl k nim proslov...

„Co jsem říkal, je věc naší kabiny, ale hlavně šlo o to, ať jsme dobře připravení na pátek,“ prohlásil Irgl, jehož asistenty jsou Martin Adamský a Jakub Petružálek. „V týmu ale máme dost zkušených hráčů. Svoje si může říct úplně každý.“

Snad poprvé jdete do sezony v roli kapitána. Co to s vámi dělá?

Vůbec nic. Nikdy jsem neměl ambice být kapitánem. Pokud se něco řeší, tak to řeknu, ať už to céčko mám, nebo ne. Není to pro mě něco, co by mě stresovalo. Je to jen o větší zodpovědnosti.

Zástupci klubu se rozešli s Rostislavem Kleslou také proto, že podle nich neplnil kapitánské povinnosti. Vy máte nějaký úkol?

Ne, ale budu se opakovat, my máme v kabině dvacet pět hráčů a každý si může říct cokoliv. Není to o tom, že je tu jeden hráč a ten bude něco vykládat. Celá šatna může mluvit.

Jste na ligu dobře připravení?

Uvidíme v pátek, ale mám z toho dobrý pocit, z toho, jak jsme pracovali, jak jsme hráli zápasy. Z mužstva je cítit, že má po minulé sezoně dluh, je tam touha po vítězství. Věřím, že budeme hrát tam, kde všichni chceme být.

To znamená o titul?

Všichni máme sen zvednout pohár nad hlavu a za tím půjdeme. Nechci říkat, že je to cíl. Od vedení možná, ale pro každého z nás je to především sen.

Dlouho jste hrál v Rusku. Dá se tamější tlak na hráče srovnat s tím, jaký je v Třinci?

V Rusku je trochu odlišný. Extrémní tlak jsem zažil v Jaroslavli – když nevyhrajete dva zápasy nebo nedáte dvě utkání gól, tak se vás všichni ptají, co se děje. Ale v dnešním hokeji je tlak už úplně všude. A ve všech sportech.

Podařilo se příchody Martina Růžičky, Jakuba Petružálka, Coryho Kaneho a Rastislava Špirka mužstvo dobře doplnit?

Všichni už mají za sebou pěknou kariéru. Ale teď už především vyhlížím start extraligy a věřím, že ukážeme naši sílu na ledě. Souhlasím ale s trenérem, že máme vyrovnaný kádr. Když se podíváte na některé mančafty, tak mají jednu dvě lajny, ale my čtyři. A z toho musíme vytěžit maximum.

Minulá sezona byla špatná. Už jste přišli na to, čím to bylo?

Je to pryč. Můžeme hledat příčiny, ale teď už na ně stejně nepřijdeme. Musíme se soustředit na to, co bude. Nebudeme se schovávat za nějaké alibistické řeči, sezona byla neúspěšná, ale my se už musíme dívat dopředu. Důležité bude, aby se nám vyhýbala zranění, protože v minulé sezoně to bylo kritické.

Koho považujete za favorita ligy?

To je snad jasné... Ale když pominu nás, tak stabilně by měla být nahoře Sparta. Uvidíme co Hradec, co Kometa, která v létě dobře posílila. Ta liga bude opět vyrovnaná.

V čem je nynější mužstvo jiné než to z minulé sezony?

Hlavně bych viděl obrovské pozitivum v tom, že jdeme za vítězstvím. To bylo v přípravě znát. Můžeme si říkat, co chceme, ale v minulé sezoně nebyl mančaft tak úplně koncentrovaný a nešel vždycky na led s tím, že vyhraje.

V přípravě to však nebylo vidět v utkání s Frýdkem-Místkem, které jste prohráli 2:3.

Souhlasím, tam zřejmě došlo k nějakému podcenění. Dnes když do hry nedáte sto dvacet procent proti jakémukoli soupeři, tak se vám to vymstí. Věřím, že se to už víckrát opakovat nebude.

Frýdek-Místek je partnerským klubem Třince. Je to pro vás výhoda?Pokud to bude fungovat jako opravdová farma a kluci od nás tam budou lídry, tak to bude plus. Máme v týmu kvalitní mladé hráče, ale neumějí na sebe vzít zodpovědnost. Ve Frýdku-Místku by ji na sebe brát museli, a v tom by to mohlo být výborné.