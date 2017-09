Hokejové Ústí se těší na Roubíkovy milníky. A smaže dluhy

„Na oslavy se velmi těšíme a zároveň si vážíme, že je Jarda oslaví v našem klubu. Už teď se zařadil mezi legendy našeho klubu, jako jsou Kodrle, Davídek či Mikeš. V rámci oslav mi chceme vyjednat výjimku, aby Jarda mohl nastoupit v dresu s číslem 1 000,“ uvedl jednatel klubu Jiří Zdvořáček. Roubík má před startem letošního ročníku na svém kontě 991 bodů a 984 zápasů.

Slovan bude letos pracovat s rozpočtem 15,5 milionu korun, loni to bylo 19 milionů. „Z dluhu, který si stále táhneme z minulosti, zbývá ještě 1,2 milionu. V letošní sezoně bychom ho rádi smazali. Výdaje na hráče jsou sníženy o 31 procent. Když jsem sečetl všechny platy, tak mi vyšla průměrná měsíční mzda 21 688 korun. I z toho je vidět, že jsme skromný klub,“ uvedl Zdvořáček na středeční tiskové konferenci.

Skromné cíle si ale Ústí nedává. „Nemůžeme mít jiný cíl, než je znovu postup do play-off,“ velí sportovní ředitel Slovanu Vladimír Evan. Loni Ústí skončilo šesté, do play-off by mu měla pomoct i spolupráce s extraligovou Mladou Boleslaví.

Zásadní změnou prošly letos Litoměřice, s hokejovým svazem se dohodly na spoluúčasti v novém projektu s pracovním názvem Dukla. V praxi to znamená, že za Stadion budou v 1. lize nastupovat především mládežničtí reprezentanti, například Helt, Kantner, Dvořák či Klouček. Usměrňovat je bude zhruba šestice zkušených hráčů v čele s Vítězslavem Bílkem či Alešem Pavlasem.

„Než jsme se dohodli se svazem na projektu Dukla, zvažovali jsme, zda vůbec v 1. lize zůstaneme a nepokusíme se získat druholigovou licenci,“ přiznal pro klubový web litoměřický generální manažer Jan Fišera. „Teď se ale nezříkáme žádných ambic. Rozhodně nechceme být na posledním místě, i když je 1. liga letos nesestupová.“

Na spolupráci s partnerským extraligovým Chomutovem bude i v další sezoně spoléhat Kadaň, která vstoupí do 1. ligy v sobotu v Kladně. Ústí jede na led nováčka Vsetína a Litoměřice vyzvou na domácím ledě České Budějovice.