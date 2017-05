Kanadští kluci přemlouvali Gudyho, ať je neřeže, usmíval se Voráček

Kapitán Claude Giroux, Wayne Simmonds, Brayden Schenn, Sean Couturier a Travis Konecny. Ti všichni se vpředvečer bitvy s Českem sešli na hotelu se svými českými parťáky. „Pokecali jsme a kluci přemlouvali Gudyho, ať jim na ledě nedělá to, co jiným týmům,“ vypráví s úsměvem Voráček.

Jenže neuspěli. „Gudy odmítl. Nezná na ledě bratra, což je jedině dobře.“

Šlo samozřejmě o nadsázku, ale i Gudasova přítomnost na ledě může v úvodním duelu proti nejsilnějšímu soupeři v základní skupině pomoct k dobrému výsledku. Právě od dobrého vstupu do turnaje se chtějí hokejisté odpíchnout, byť rozhodně nejsou favority.

„Už je čas Kanadu porazit. Pokud chceme hrát o medaile, tak se s ní na mistrovství možná ještě jednou potkáme. Tenhle zápas je důležitý, abychom se dostali do čela skupiny před silného soupeře. Musíme hrát nad svoje možnosti,“ říká Voráček.

Jisté je, že reprezentaci čeká na úvod hodně ostrý test, který ukáže, jak na tom český tým ve skutečnosti je. Je otázka, jestli je lepší takový duel sehrát hned zkraje, nebo až se mužstvo sehraje.



„Podle mě je to lepší teď než třeba v posledním zápase ve skupině, který by rozhodoval o tom, jestli postoupíme do čtvrtfinále. Pokud uspějeme, tak nás to může hodně nakopnout,“ věří český kapitán.

„Na druhou stranu je začátek turnaje vždycky ošemetný, protože člověk neví, do čeho jde, jak ten tým bude hrát, jak si kluci sednou. Ale já se na to těším. je to první zápas, snad to bude dobrý. Nesmíme se nechat zastrašit, ale hrát svůj hokej a uvidíme, co to přinese.“