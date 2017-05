Voráček: Doufám, že se Rusáci začnou vztekat. Pak můžeme uspět

Všichni si myslí, že jsou Rusové favorité. Může to být česká výhoda?

To bylo kolikrát, že byli favoriti... Rusáci mají důvod být namistrovaní, protože na turnaji válí, ale čtvrtfinále je specifické. Můžete hrát nejlepší hokej za posledních deset let, ale najednou se vám může v tomhle zápase všechno rozpadnout.

Co by se muselo stát, aby se takový scénář naplnil?

Musíme hrát zodpovědně, držet puk na holi a držet co nejdýl vyrovnaný výsledek. Pak by se mohli Rusáci začít vztekat. Hlavně nesmíme být vylučovaní, protože mají neskutečné přesilovky.

Neustále se vzpomíná na zlaté MS 2010. I tam byli Rusové ve finále favority, pamatujete?

To je sedm let zpátky... Tohle bude jiné, protože čtvrtfinále je víc o nervech. Ve finále už máte medaili jistou, jste víc v klidu. Kdežto tady se rozhoduje o tom, jestli se bude celý turnaj považovat za úspěšný, nebo neúspěšný.

Je současný tým mentálně silný, aby ten tlak unesl?

Kdyby ten tým nebyl mentálně silný, tak to neřeknu. Ale on mentálně silný je. Já už odehrál asi pět čtvrtfinále na mistrovství plus na olympiádě. A co si pamatuju, tak jsem čtyřikrát vyhrál a jednou prohrál před čtyřmi lety ve Švédsku.

Máte rád vyhrocené zápasy? Vyhovuje vám to?

Já si to nějak nepřipouštím. Jdu do zápasu s tím, že tam nechám všechno a uvidíme, jestli se to povede. Já to beru takhle.

Vyhovují vám Rusové jako soupeř?

Hrajou hokej. Je to rozdíl oproti týmům jako Švýcarsko nebo Norsko, které mají strašně propracovanou defenzivu. Rusáci chtějí hrát ofenzivně, vyhrát a dát hodně gólů. To nám může hrát do karet. Doufám, že to bude dobrý zápas se šťastným koncem pro nás.

Důležité bude chytit začátek zápasu, viďte?

Stoprocentně, my ho ještě neměli dobrý. Možná s Kanadou, sice jsme dostali gól, ale hokej jsme hráli dobrej. Když dostaneme gól, tak bude hodně těžké hrát proti Rusákům. Ti, když jsou ve vedení, tak jsou rozjetí.

Jak vám vyhovuje odpolední začátek zápasu? Fanoušci si stěžují, že jsou v práci, mrzí vás to kvůli nim?

Bohužel to není v našich rukách. Hrát ve čtyři je specifický. Nemáte ráno rozbruslení, oběd není takový, příprava je jiná, než když se hraje večer. Ale doufám, že si fanoušci na čtvrtfinále udělají volno a budou nám fandit.