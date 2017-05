Voráček: Byl to nejtěžší zápas na mistrovství. Příště to bude jiné

Bylo to těžké psychicky?

Ono je to těžké hlavně fyzicky, protože se musíte pořád tlačit dopředu, abyste dali gól. Pořád jeden na jednoho, oni stojí v pěti kolem branky a když přehraješ jednoho hráče, máš dalšího na zádech.

Nepomohlo by využít přesilovku?

Ty jsme hráli dobře, v nich nebyl problém. Dostali jsme dvě, a pak rozhodčí ztratili píšťalky. Byl to nejtěžší zápas na turnaji. Nemyslím, že jsme hráli špatně, akorát jsme si nevytvářeli šance. Stačil jeden gól a bylo by všechno jinak.

Nepomohlo by kratší střídání?

evím. My jsme si ho zkrátili potom ve třetí třetině a dostali se do tempa. Až na to jejich dva na jednoho ke konci jsme byli posledních deset minut lepším týmem.

Takže nakonec dva body berete?

Stoprocentně. Všichni jsme čekali, že vyhrajeme v základní hrací době, jenže hokej fakt vyrovnává. Beru to tak, že výhra je výhra. Kdybychom prodloužení prohráli, asi jsme se dostali trošičku do problémů. Ale vyhráli jsme, máme tři vítězství. Teď se soustředit na Slovince a vyhrát líp.

Nevzpomněl jste si na mistrovství v Německu, kde jste se s Norskem trápili?

To je sedm let nazpátek, vůbec jsem o tom nepřemýšlel. Věděl jsem, že když zůstaneme u své hry, tak nám to tam padne. Když ne v základní hrací dobře, tak v prodloužení. Nakonec to byl takový šťastný gól.

Co říkáte na brankáře Francouze?

Na konci nás podržel, jak chytil lapačkou to přečíslení dvou na jednoho. To byl velice důležitý zákrok. A na začátku třetí třetiny, co si pamatuju, zasáhl dvakrát výborně betonem. Chytá dobře, je v pohodě a držel nás ve hře. Dostat góla na 0:1, bylo by to ještě těžší.