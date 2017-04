Voráček po premiéře: Je to dobré, snad to půjde ještě nahoru

„Hráli jsme dobře. Už na začátku tam bylo pár šancí, ale bohužel jsme dostali dva slepené góly po takových blbých odrazech. Ale nepanikařili jsme, hráli dobře dozadu a měli i dobrá oslabení. Jsme spokojení,“ řekl Voráček.

Bylo klíčové nepropadat právě té panice?

Když jsme dostali druhý gól, tak zbývalo ještě 52 minut do konce. Nebyl důvod panikařit. Věděli jsme, že hrajeme dobře a když u toho zůstaneme, nějaké góly dáme a vyhrajeme.

Šancí jste měli dost už v první třetině.

To se někdy stává, že si na první gól musíte chvíli počkat. Proto je důležité si najít cestu za vítězstvím. Myslím, že všechny čtyři lajny hrály dobře.

Jaký jste měl pocit ze spolupráce s Petrem Holíkem?

Petr Holík je hrozně šikovnej kluk. Pokaždé, když jsem zvedl hlavu, stál na správným místě. Hrál skvělý zápas a to samé Roman Červenka. Ví, kam se má postavit, i proto měl pět šest šancí dát gól. Myslím, že naší lajně to docela šlo, vytvářeli jsme si tlak, dařilo se nám při napadání. Snad to půjde ještě nahoru.

Dělal vám problém přechod na větší hřiště?

Samozřejmě, že místa je tam víc a při bránění to trochu nezvyk je. Holt nesmím tolik brzdit, jakmile zastavím, musím střílet. Ale na to že jsem prakticky dva týdny nebyl na ledě, to šlo. Trochu jsem se ve druhé třetině zavařil, tak jsem to tam chvíli rozdýchával, ale pohoda. Pohyb byl dobrý, snad to bude ještě lepší, abych klukům pomohl víc.

Jak jste spokojený s přesilovkami?

Byl to teprve první zápas, ale to přijde. Třeba první přesilovka byla dobrá, ale ta pět na tři ne. Ale to se zlepší, máme čas, to je v klidu. Celkově se mi líbilo, jak jsme chodili do brankoviště, je důležitý tam lézt. Takhle musíme hrát dál.

Co jste říkal na atmosféru v Budějovicích?

Fanoušci byli hlasití, podporovali nás. Těší mě, že i kvůli nim jsme vyhráli.