Dvakrát mi play-out stačilo, burcuje Veselý. Vybojuje Zlín desítku?

„Všichni se chceme dostat do desítky. Jak pro nás, tak pro diváky je zajímavější,“ říká 39letý kapitán Zlína před dnešním domácím duelem se Spartou, po němž se může tým PSG znovu vrátit na desáté místo.

Na play-out vzpomínáte nerad, že?

Hrálo se na dvanáct zápasů a ne na šest, takže bylo hodně dlouhé. Celý týden jsme trénovali a o víkendu se hrála dvě utkání. Bylo to nepříjemné a ke konci psychicky náročné. Buď je to rozhodnuté a člověk se těžko motivuje, nebo hrozí riziko baráže. I když máme před posledními dvěma celky velký odstup, může se snížit a být to napínavé.

Středeční duel v Liberci jste si předehráli. Sledoval jste, jak si vedli vaši konkurenti?

Samozřejmě. Díváme se hlavně na Plzeň a Boleslav, hrály spolu, takže bylo jasné, že jeden z nich vyhraje. Pro nás možná lepší, že zvítězila Boleslav. Ale těžko říct. Bude záležet na pár bodech, možná vzájemných zápasech. Škoda že neprohrály Vítkovice ve Varech. V desítce už asi jsou. Bude se to odehrávat už jen mezi námi, Plzní, Boleslaví a asi Olomoucí. V předchozích dvou sezonách jsme to zvládli, ale to nic neznamená. Záleží na aktuální formě.

Měli jste dvanáct dnů přestávky, Sparta mezitím odehrála dva duely. Je to pro vás handicap?

Trošku asi ano. Vždycky první zápas po pauze člověk očekává, jak na tom bude. Na vyhecování je ale domácí zápas se Spartou dobrý.

Pak jedete do Třince a Vítkovic. Los není příznivý, že?

Nevybereme si. Papírově mám ze všech asi nejobtížnější program, ale na druhou stranu dokážeme proti silnějším protivníkům zahrát lepší zápasy než proti těm, co jsou kolem nás. Na Spartě jsme naposledy vyhráli 3:0, ale ona předvádí lepší hru venku než doma a tady umí zahrát.

Co jste v pauze pilovali?

Byla zaměřená především na fyzičku, souboje jeden na jednoho, dva na dva. Bylo nás málo, tréninky byly i dvakrát denně, takže to bylo docela náročné.

V útoku máte vedle sebe kanonýra týmu Bukartse. Po posledním duelu mu trenéři vytýkali defenzivní hru. Jak to vzal?

Nevím, jestli se k němu tahle slova vůbec dostala. Zrovna byl na kempu reprezentace, takže jsem se s ním o tom nebavil. On se moc nezmění. Je pro nás strašně důležitý hráč. Má občas chyby ve hře dozadu, ale zase to nahradí ofenzivním pojetím a brankami. Musí se trochu přimhouřit oči.

Máte za úkol ho v případě potřeby jistit?

Možná proto jsem s ním v útoku, že patřím spíše mezi defenzivní hráče. Ale neřekl bych, že na bránění kašle.

Po sezoně vám končí smlouva. Víte, jestli budete pokračovat?

Už před třemi roky jsem přemýšlel, že to může být moje poslední sezona. Po zdravotní stránce je to dobré. Kluci říkají, že bruslím jako za mlada, ale nevím, jestli to byl kompliment, nebo to říkali, abych se na ně nenaštval. (úsměv) Moje rozhodnutí může ovlivnit i výsledek sezony.