Na znojemských hokejistech leží deka. Gól nás složí, zlobí se trenér

Stříbrní obhájci ze Znojma vstoupili do mezinárodní soutěže páteční porážkou 2:5 se salcburskými mistry. To, že Orli nejsou na startu EBEL v pohodě, ukázal především nedělní debakl 0:6 ve Villachu.

„Druhou třetinu jsme hráli fantasticky, Villach jsme nepustili z pásma,“ líčí Režnar. Místo kýženého snížení na 1:2 však rakouský protivník před odchodem do kabin zvýšil na 3:0. A bylo hotovo. „Bohužel nemáme rozdílového hráče, který by dokázal dát gól. Proto nás teď taková situace složí,“ zoufá si kouč.

Problémy českého účastníka EBEL sahají hlouběji. Po jarní stříbrné jízdě v play-off se úspěšní Orli rozletěli do světa, ve Znojmě museli sestavit nový tým. Jenže na sehrávání nebylo moc prostoru, Orli v srpnu rozehráli Ligu mistrů. „Nechtěli jsme v ní propadnout a tři týdny přípravy potom chybí,“ pokrčí rameny Režnar. Orli dvakrát prohráli s Mnichovem a švýcarským Fribourgem. K tomu podlehli v přípravných duelech Zlínu i Kometě. Když k tomu připočteme i nevyvedený start do EBEL, černá znojemská série čítá už strašidelných osm porážek v řadě.

„Počítali jsme, že i když budeme v Lize mistrů se silnými soupeři prohrávat, bude nás to tmelit,“ přiznává Režnar. „Když ale prohrajete čtyři nebo pět zápasů, tým to trošičku rozloží.“

Proto ve Znojmě vyhlašují mobilizaci. Mentální mobilizaci. „Hokejové věci děláme pořád dokola, hodně ale pracujeme na hlavě. Když ta nefunguje, nejdou vám ruce ani nohy. Musíme s hráči hodně hovořit, dostat je do pohody, aby byli schopní prodat to, co umí,“ velí kouč týmu, který k dalšímu duelu vyrazí v pátek do Klagenfurtu.

A Režnar doufá, že pokud přijde další psychický direkt, jeho svěřenci ho ustojí. „Hodně o tom mluvíme, ale samotné dění na ledě už neovlivníte. A brát si time-outy po každém inkasovaném gólu jako v basketu? Tak to nefunguje.“