Zocelení, odvážní, nevyzpytatelní. Znojemští hokejisté chtějí trofej

Jako první v červené péřovce mizí ze šatny prošedivělá legenda Peter Pucher. Pak se objevuje i brankář Marek Schwarz, jenž se jde pozdravit s rodinou.

Většina znojemských hokejistů, kteří si po úterní devastaci Lublaně 7:0 na poslední možnou chvíli zajistili postup do play-off, zůstává pohromadě. A výjimečně porušují řád kabiny a berou do ruky mobily. „Máme za to nějaké pokuty, ale viděl mě trenér a teď nic neřekl,“ usměje se útočník Orlů Jan Lattner.

Play-off v EBEL lize Čtvrtfinálové dvojice

Vídeň (1.) – Innsbruck (5.)

Salcburk (2.) – Graz (7.)

Klagenfurt (3.) – Znojmo (8.)

Linec (4.) – Bolzano (6.)



Termíny série Klagenfurt – Znojmo

neděle Znojmo – Klagenfurt

ÚT 26. 2. Klagenfurt – Znojmo

PÁ 3. 3. Znojmo – Klagenfurt

NE 5. 3.

Případné další duely 7., 10. a 13. března.

Blíží se chvíle, na kterou jsou všichni zvědaví. V mezinárodní EBEL lize se na rozdíl od české extraligy netvoří čtvrtfinálové páry na základě tabulky. Ti nejlepší mají právo výběru a Orli, kteří se mezi elitní osmičku vmáčkli jako poslední, musí čekat.

Nejprve volí Vídeň, potom obhájci titulu ze Salcburku. Ani jeden ze zámožných velkoklubů nechce tančit se Znojmem, jež v jejich společnosti vypadá jako umouněná Popelka. „Asi se nás bojí. A mají důvod,“ usměje se znojemský trenér Jiří Šimíček. „Troufnu si říct, že jsme nevyzpytatelný soupeř a nikdo nás moc nechce,“ uvažuje.

Jako třetí si bude vybírat... „Klagenfurt!“ je i přes zavřené dveře slyšet hlasitý povyk hokejistů. „Prvně nám bylo řečeno, že asi zůstaneme na Linec,“ přiznává Lattner. Místo toho může vyhlížet výjezdy do Klagenfurtu, s nímž Orli v základní části prohráli tři ze čtyř partií. „Ty jo, ani nevím, co k nim mám říct,“ poví bezelstně vousatý univerzál. „Musíme se na ně připravit jako na jakéhokoliv soupeře. Pro mě bude v první řadě důležitá naše hra,“ říká jako zkušený diplomat trenér Šimíček. „Myslím, že mají pár šikovných hráčů. A dobrou přesilovku, kterou si musíme pohlídat,“ loví mezitím v paměti Lattner. „To bude základ série, abychom postoupili.“

Zopakují loňské stříbro?

Orli od podzimu 2011, kdy vstoupili do mezinárodního společenství, nechyběli ani jednou ve čtvrtfinále. Loni svůj standard výrazně překonali a po skvostném tažení se dotkli historického stříbra. „Loni jsme chytili začátek a celou sezonu jsme se drželi nahoře. Letos jsme si to museli vybojovat,“ srovnává Lattner. „Hned po finále jsem řekl, že poslední krok jsme si nechali na další sezonu. Takže chci zvednout pohár nad hlavu,“ zavelí odvážně znojemský odchovanec. Proč ne?

Orli v dolní polovině nadstavby EBEL ligy chytili solidní formu. Zocelily je bitvy o poslední volná místa do play-off. „Zápasy byly vyhrocenější, náročnější po fyzické i psychické stránce. Může to být naše výhoda,“ přemítá znojemský trenér. „Budeme chtít navázat na nadstavbu. Play-off je ale jiná soutěž, začíná se od nuly,“ upozorňuje Šimíček, jenž se nachomýtne k Lattnerově rozpravě s žurnalisty. „Trenére, nebojte, už jsem vás pochválil,“ cení zuby jeho svěřenec.

Bude moct Šimíček na oplátku pochválit jeho a celý tým po čtvrtfinále? Play-off startuje v neděli.