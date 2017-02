Návrat Orlů stříbrných. Neuspěli v extralize, teď zase válí ve Znojmě

Jenže ve Zlíně 28letý útočník tápal. Proto v prosinci kývl, že se vrátí do Znojma.

Podešvův osud se více než podobá příběhům dalších stříbrných Orlů – obránce Antonína Bořuty a útočníka Coltona Yellow Horna.

I oni vyrazili do nejvyšší české soutěže, záhy ale pochopili, že souzená jim je EBEL. „Vypadá to tak,“ pousměje se Podešva. „Je to až vtipný, že jsme tam ani jeden nevydrželi,“ pokračuje. „U Tondy byl jinačí důvod, do Znojma se chtěl vrátit sám. S Coltonem nám to ale moc nesedělo.“

Navrátilci z extraligy nyní táhnou Orly. Sezonu, kterou vicemistři bídně započali, se snaží zachránit v dolní nadstavbě soutěže. Před závěrečnými čtyřmi duely drží Orli příčku zajišťující účast v play-off. A tři ze čtyř znojemských triumfů v nadstavbě nesou výrazný rukopis tria Podešva – Bořuta – Yellow Horn.

„Jsem rád, že jim to tam napadalo,“ libuje si znojemský kouč Roman Šimíček. „Nechtěl bych to ale pojmenovávat tak, že jsou opory. Je jedno, kdo dá nebo zabrání gólu. Musíme sázet na všechny čtyři lajny,“ zdůrazňuje.

Přínos trojice hokejistů pro znojemský tým je však neoddiskutovatelný. Což nabízí otázku: Proč se tedy neprosadili mezi českou elitou? „Extraliga je kvalitnější,“ nezastírá Podešva. „Hraje se víc do defenzivy. V EBEL máte častěji puk na hokejce, tím pádem máte víc šancí. A tím pádem přichází víc bodů,“ uvažuje vsetínský odchovanec. „V extralize jste puk dostal a hned ho víceméně neměl, je to tam náročnější.“

Rozhodí tě první neúspěch? Nesmíš to vzdát, ví trenér

Porovnávání extraligy s alpskou ligou je ohraný song, který ve Znojmě neslyší příliš rádi. „Už se mě na to ptalo několik lidí,“ potvrzuje Podešva, jenž na podzim ve dvaceti extraligových duelech nasbíral dva góly a dvě asistence. Předsezonní akvizice Zlína se svezla s mizérií celého týmu, který po startu extraligy paběrkoval.

Kam se rozprchla loňská úspěšná letka Orlů Martin Podešva (Ú), Zlín*

20 odehraných zápasů: 4 (2+2) Colton Yellow Horn (Ú), Plzeň*

11 zápasů: 4 (4+0) Antonín Bořuta (O), Zlín*

29 zápasů: 2 (0+2) Jan Lukáš (B), Ml. Boleslav

38 zápasů: 2,80 gól. průměr Lubomír Štach (O), Innsbruck

48 zápasů: 35 (10+25) Petr Šenkeřík (O), Columbus Cottonmouths (SPHL)

26 zápasů: 17 (5+12) Ondřej Fiala (Ú), Prostějov

30 zápasů: 10 (7+3) Ondrej Šedivý (Ú), Innsbruck

50 zápasů: 22 (7+15) * Hráči se v průběhu sezony vrátili do Znojma. V sezoně už změnili dres

Útočník Branislav Rehuš přestoupil do dánského Herningu, který po osmi duelech vyměnil za francouzský Gap. Kanadský forvard Corey Trivino šel do ruského Kamenogorsku, odkud obratem zamířil do Astany hrající KHL. Slovenský bek Marek Bača putoval do extraligového Hradce, nyní však působí v prvoligové Slavii.



I to byl jeden z důvodů, proč Podešva neobstál. „Extraliga je asi i psychicky náročnější,“ přemítá trenér Šimíček. Logicky – týmy a výkony jednotlivců jsou pod větším drobnohledem fandů, novinářů, sponzorů. Znojemské putování po EBEL se v tuzemských médiích rozebírá okrajově. „Ale celkově je to těžká otázka. Hráči jdou někam, kde je úplně jiné prostředí, jiní trenéři, jiný styl hry. Někomu to sedne, někomu ne. Je spousta aspektů, které se musí spojit,“ sděluje Šimíček. „Nový hráč třeba přijde, vyjdou mu dva zápasy, dobře se zapíše a trenér mu důvěřuje,“ dodává český exreprezentant, jenž by o změnách mohl vyprávět.

Jako útočník si vyzkoušel NHL i nižší AHL, českou, slovenskou, polskou či finskou ligu. „Když jsem tam přišel, Finové bruslili po ledě jako šílenci. Bylo to pro nás něco nového a po 14 dnech jsem si dával otázku: Co tam dělám?“ vzpomíná 45letý Šimíček, podle nějž je podstatné se v novém prostředí zmátořit po prvotním nezdaru. „Je to hodně o tom, jak člověk moc chce, jak to má srovnané v hlavě a jak ho první neúspěch nebo něco jiného, na co nebyl zvyklý, složí.“

Nevýrazného Podešvu například Zlín odeslal do Přerova. A po pár prvoligových duelech usoudil, že se raději vrátí do Znojma. „S odstupem času mě napadlo, že jsem možná mohl vydržet,“ přiznává útočník. „V tu chvíli jsem to viděl jinýma očima, ale tak se stalo a už to neřeším.“

Podobný je i případ produktivního Kanaďana Coltona Yellow Horna, jenž si v minulé sezoně podmanil EBEL. Útočník s indiánskými předky v dresu plzeňských Indiánů nezačal zle. Střílel góly, ale těžce se smiřoval s tím, že v týmu nedostal klíčovou roli. Přes manažera vzkázal, že se necítí šťastný, a putoval opět do Znojma. „Byl takový špatný. Když se ale vrátil, úplně se rozzářil,“ všiml si nejproduktivnější hráč Orlů David Bartoš, jenž v sezoně zatím nastřádal 39 bodů.

Kanadský potřebuje pohodu. Pak přijdou góly

Jeho pozici začíná ohrožovat právě Yellow Horn s 35 body, přestože odehrál o 16 utkání méně než Bartoš. „Colton je specifická povaha, musí se s ním umět malinko pracovat. Je to typ hráče, který musí mít svoji pohodu. A když mu to chce člověk radikálně měnit, nesetká se s úspěchem,“ poznamenává znojemský kouč. „Nesmí se mu vnucovat jiný styl hokeje.“

Tohle Šimíček i jeho trenérský předchůdce Jiří Režnar zvládli, proto Kanaďan exceloval a válí i teď. Solidně si po návratu počíná také Podešva, jenž má na kontě 13 kanadských bodů. Bořuta se zase zařadil mezi defenzivní stálice Orlů.

Ve Znojmě věří, že si udrží i po reprezentační pauze slibnou formu. Další partie je čeká ve středu na ledě Villachu. „Play-off je jednoznačný cíl,“ velí Podešva. „Tam se může stát cokoliv.“

Vždyť sám bájnou jízdu loni zažil.