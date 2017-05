Plzeňská posila Kindl: Nikoho netěší být podepsaný pod sestupem

„Nic příjemného. Nikoho nepotěší, když je nějakým způsobem podepsaný pod sestupem. Ale snažím se zapomenout,“ svěřil se čtyřiadvacetiletý Kindl, nová posila Plzně, se kterou už od pondělka trénuje.

Rodák ze Šumperka a mladší bratr obránce Jakuba, který už přes deset let působí za oceánem, v nejvyšší soutěži nasbíral za Třinec a Energii 85 startů. Další chce přidat v modro-blílém dresu Škody.

Ještě pořád si v hlavě promítáte, co se mělo stát jinak, aby se Karlovy Vary udržely?

Myslím, že hokej jsme nehráli až tak špatný. Nechci říct, že sestup jsme si nezasloužili, ale kvalitou hry jsme spadnout neměli...

Je to o to víc frustrující?

Scházelo nám víc zkušeností. Během sezony jsme hráli spoustu dobrých zápasů i se silnými soupeři, ale prohráli o gól. Tohle se s námi táhlo až do konce. Zdánlivé maličkosti, ze kterých se stal sestup. Ta sezona nebyla ani tak náročná fyzicky, ale psychicky strašně.

Chtělo se vám vůbec do další letní přípravy v Plzni?

To zase ano. Minulá sezona byla dlouhá, ale volno také. Už jsem se těšil, až do toho znovu vlétnu.

Co vás zlákalo právě do Plzně?

Je tady mladý, talentovaný tým doplněný velice zkušenými a kvalitními hokejisty. Musím říci, že od chvíle, kdy se Plzeň v minulé sezoně dostala okolo Vánoc z mizerného začátku, pro mě byla nejnepříjemnějším soupeřem z celé ligy. Hrála agresivní a přitom šikovný hokej.

Poznal jste i atmosféru derby. Jak vás vtáhlo?

Ve Varech i v Plzni to bylo pěkně vyhecované, výborná atmosféra. Takže klasika, jako každé derby.

Kádr Škody prochází výraznou obměnou, jak to vnímáte?

Kvalitní hráči, kteří tady udělali jednu či víc skvělých sezon, odcházejí, Machovský, Kubalík a další... Mění se to, jsou tady kluci, kteří by měli převzít roli lídrů, i noví hráči. Ale tenhle koloběh se děje každý rok ve většině klubů. Každý chce mít co nejlepší mančaft, být dobře připravený a pohybovat se nahoře.

Ve vás je asi po loňsku touha zahrát si play-off hodně velká...

Určitě! Ale desítku chce udělat úplně každý. Pak je pár silných mančaftů, kteří mají ambice ještě vyšší. Tak to má být, play-off je cíl, který každého hokejistu žene.

Jak jste uplynulou sezonu probíral na dálku s bratrem Jakubem, který působil na Floridě?

Díval se na některé zápasy na internetu, byli jsme v kontaktu. Má spoustu zkušeností, radil mi. V řadě věcí je to pro mě vzor.

Vy jste ho pak pro změnu chlácholil, když vypadl z nominace na mistrovství světa?

To ani ne. Zklamání to pro něj bylo, ale jsou horší věci na světě.