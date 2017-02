Procházku v sezoně vyzkouší třetí tým. Plzeň dala na dobré reference

Po začátku v pražské Spartě zamířil nositel slavného hokejového jména na měsíční hostování do mistrovského Liberce, ale v průběhu ledna se vrátil zpět do kabiny Pražanů. Teď přichází posílit útočné řady indiánů, které po nedělním utkání v Brně opustil Tomáš Vondráček, který se vrátil právě do Komety.

Kdo doplnil soupisku Plzně pro zbytek sezony? Martin Procházka (Sparta Pr., Ú)

Patrik Polívka (Slavia Praha, B)

Jan Holý (Slavia Praha, O)

Jan Schleiss (Slavia Praha, Ú)

Václav Krliš (Slavia Praha, Ú)

Richard Kristl (Třebíč, Ú) Pozn.: Ú = útočník, B = brankář, O = obránce.

„Je to mladý útočník, který už třetím rokem působí v seniorském hokeji. Hrál zatím hodně v první lize, loni působil na Kladně, kde jsem se o něm bavil s Pavlem Paterou a získali jsme na něj dobré reference,“ říká sportovní manažer HC Škoda Tomáš Vlasák.

Rodák z Roudnice nad Labem má své hokejové začátky spojené se Spartou. V jejím dresu si také připsal své první extraligové starty v sezoně 2013/14. V posledních třech ročnících nastupoval mladý útočník nejen v dresu holešovického klubu, ale také ve WSM Lize za Litoměřice a Kladno.

Procházka je nakonec jediným hráčem, který před koncem přestupního termínu míří na západ Čech. „Měli jsme v hledáčku i nějaké Kanaďany, ale o žádném z nich jsme nebyli stoprocentně přesvědčeni, že by byl pro nás posilou pro nejdůležitější část sezony. Ve hře byly i některé výměny, ale nakonec jsme se rozhodli, že to pro nás nebude mít takový význam a ustoupili jsme od toho,“ doplnil manažer Vlasák.