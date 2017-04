Šimek a nabídky z NHL? Nechci být konkrétní, abych to nezakřikl, říká

Radim Šimek hokejový obránce

24 let

výška 180 cm

váha 93 S hokejem začínal ve čtyřech letech doma v Benátkách nad Jizerou. V 17 přišel do Liberce a o tři roky později poprvé naskočil v tygřím dresu do extraligy dospělých. Z nenápadného hráče se časem stal klíčový muž liberecké sestavy. V nejvyšší české soutěži dosud nasbíral 211 startů, v základní části tři roky po sobě překonal hranici 20 bodů. Dotáhl to i do reprezentačního týmu, s nímž se letos s největší pravděpodobností opět podívá na mistrovství světa. Pak se vydá zkusit štěstí do NHL.

Jaké kluby NHL jsou ve hře? Mluvilo se hlavně o San José...

Je tam víc týmů, ale nechci být konkrétní, abych to nezakřikl. Chtěl bych to mít vyřešené do 15. května, abych už věděl, co se mnou bude dál.

Až budete z Liberce odcházet, co se vám vybaví?

Vzpomenu si na všechny lidi, kteří mně pomohli k úspěchu, a na výborný klub, který mi hrozně moc dal a dostal mě do vrcholového hokeje. Liberci a Benátkám zůstanu vděčný a určitě se sem budu vracet.

Může váš příběh být inspirací pro další kluky, kteří třeba hrají hokej na malém městě?

Nevím. Ale na mojí kariéře je vidět, že když člověka hokej baví, může dokázat hodně. Hlavně si musí srovnat v hlavě, že chce jít pořád nahoru. Já jsem byl až do staršího dorostu v Benátkách, teprve potom jsem se dostal do Liberce.

Vloni jste s Libercem získal titul, letos stříbro. Můžete ty dvě sezony srovnat po osobní stránce?

Když to vezmu bodově, letošek pro mě byl vydařenější, protože jsem v míň zápasech získal víc bodů. Ale co se týče zdraví nebo herní kvality, tak loňské play-off bylo asi lepší. Letos jsem v závěru základní části neodehrál tolik zápasů a to mě pak asi dostihlo.

Není vám líto, že se teď liberecká hokejová parta rozpadne? Kromě vás odchází i kapitán Branko Radivojevič a další.

To je v hokeji normální. Brankovi už je přece jen o něco víc let než mně, ten už má kariéru prakticky za sebou. Chtěl bych mít alespoň takovou, jakou měl on.

Může Liberec hrát nahoře i po očekávaných hráčských odchodech?

Určitě. Je tady spousta výborných hráčů a myslím si, že nás kluci plnohodnotně zastoupí.

Teď se připojujete k reprezentaci. Nemusel jste se proto krotit při posezonních oslavách v Liberci?

Já moc nepiju a když, tak jen v malém množství. Ještě to pro mě letos bude náročné. Nad pozvánkou do reprezentace jsem při telefonátu s Martinem Ručínským vůbec neváhal. Během vteřiny jsem odpověděl, že rád pojedu. Dá se říct, že moje zdravotní potíže jsou už pryč.