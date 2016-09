Jak si Šustr, profík z NHL, zahrál s dětmi hokej na ulici

A tak dětský mač rázem získal jednoho hráče navíc, profíka z místních Lightning. „Jel jsem se s kamarádkou projet po Tampě na kole, když najednou vidím na baráku všechny různé vlajky hokejové Tampy a kluky na ulici, jak hrají hokej. Tak jsem odbočil za nimi. Poznali mě,“ vypráví Šustr dnes.

Po zápase všem slíbil, že se druhý den zastaví zase a tentokrát přiveze i nějaké hokejky. Vzal čtyři, jenže poté, co se v okolí rozkřiklo, že přijede Šustr, na něj najednou vartovalo deset dětí. „Každý se chtěl fotit. A já byl překvapený, protože na Floridě všichni hrají baseball nebo americký fotbal. Ale tím, jak je hokej v Tampě úspěšný, na to lidé slyší a zájem se rozrůstá.“

A pro Šustra byly tyto dva červnové dny i návratem do dětství. I on jako kluk hrával po škole hokej před domem, vzpomíná, jak tu trávili hodiny. „Bágl letěl do rohu a šli jsme hrát ven. Byli jsme dětmi ulice,“ směje se. „Teď ale můžu využít toho, co dělám. A být vzorem.“

Mimochodem, že je hokej v Tampě na vzestupu, dokazuje i nadcházející Světový pohár. Na něj Lightning dodají 12 hráčů, což je nejvíc ze všech klubů v NHL (Chicago 10, Toronto a Colorado po 9). Hokejisté z Tampy se objeví v sedmi z osmi reprezentací (chybí jen ve Výběru Evropy) a třeba Šustr, který si už ve čtvrtek v přípravném duelu proti Rusku odbude premiéru v národním týmu, bude klíčovým bekem Česka. A tuší to i on sám.

„Má role se zvýší, zvlášť když chybí Radko Gudas, což je kvalitní defenzivní bek. Pomohl by nám, ale přináší to šanci pro nás další. A že nemáme na soupisce výrazná jména jako ostatní? Naše hra je týmová, takže když budeme dodržovat taktiku, nějaký úspěch může přijít,“ říká pětadvacetiletý muž, který měří dva metry a váží metrák.

A že je Česko outsider? Že jeho obrana je pro odborníky ze zámoří k smíchu, zvlášť když ani jediný z českých beků v sestavě nehrál v minulé sezoně NHL přes 20 minut? Šustr zareaguje: „Všechno se bude odvíjet na ledě. Člověk se tím nesmí zaobírat. Každý má nějakou svou hrdost a pojedeme to tam odehrát kvalitně. Když se to podaří, tak bychom mohli mít úspěch. Navíc bude záležet na aktuální formě týmů, protože na začátku sezony je to ošemetné.“