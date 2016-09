Budějovičtí hokejisté chtějí zpět do extraligy. Mají pokus číslo čtyři

POHLED: Hlavní posilou je pro mě kouč Stavjaňa Každé září si fanoušci hokejistů Motoru říkají: Tentokrát už to vyjde, tentokrát už musíme postoupit! A mají k tomu před letošní prvoligovou sezonou víc důvodů než kdy předtím. Stačí se podívat na soupisku, kde je útok i obrana nabitá. Kanadský mistr světa do 20 let, slovinský reprezentant anebo hráč, který byl klíčový pro Slavii v minulé sezoně. Je jasné, že na papíře vypadá nový tým více než dobře, ale o tom hokej vůbec není. Při vší úctě k šikovnosti hokejistů Motoru, za největší posilu považuji angažování kouče Antonína Stavjani. Pokud budou Budějovice na jaře příštího roku slavit postup mezi hokejovou elitu, obrovskou zásluhu na tom bude mít právě Stavjaňa. Cílevědomý kouč od samého začátku ukazuje, že jasně ví, co chce a kudy se do cíle dostat. Ale postup o patro výš je v hokeji spíš otázkou síly padajících týmů. Pokud se extraligové týmy v baráži, lidově řečeno, úplně nesesypou, tak má celek z první ligy hrozně těžkou práci, aby se vyškrábal nahoru. Motor proto letos považuji za hlavního favorita do baráže, ale myslím si, že návrat do extraligy se bude muset ještě minimálně o rok odložit. Ale budu hrozně rád, když se s prognózou spletu.