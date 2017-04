Budějovičtí hokejisté shořeli na syndromu Jihlava. Nezahrály opory

V neděli dopoledne bylo u šaten v budějovické Budvar aréně stále živo. I když všichni zúčastnění doufali, že to bude v jiné náladě. Hokejisté Motoru se chystali na poslední zápas sezony do Karlových Varů a zároveň vyklízeli šatnu pro českou reprezentaci, která se do ní v tomto týdnu nastěhuje.

Jihočeši vyráželi na zápas, který pro ně už v podstatě nic neznamenal. Jen možnost se se ctí rozloučit s uplynulým ročníkem. „Ještě nic neuzavíráme a nic nehodnotíme. To přijde na řadu až po zápase ve Varech,“ upozorňoval ještě před odjezdem obránce Roman Vráblík.

Ano. Hokejová sezona 2016/17 po nedělní porážce 0:1 skončila. Motor v ní během osmi měsíců bavil 213 191 lidí přímo na svém stadionu. A další u televizních obrazovek a internetových přenosů. A skutečně bavil. Návštěvy rostly a atmosféra gradovala.

S tím se v předsezonním ideálním scénáři tak nějak počítalo. A následovat teď mělo velkolepé finále - oslavy postupu do extraligy. Možná plné náměstí, snad i koupání v kašně. Nic z toho nebude.

Tabulka baráže Tým Z V VP PP P S B 1. Pardubice 12 5 1 3 3 36:31 20 2. Jihlava 12 3 5 1 3 32:29 20 3. Karlovy Vary 12 4 2 3 3 30:29 19 4. České Budějovice 12 3 1 2 6 20:29 13

Po sezoně nastává přídavek v podobě hodnocení a analýz. Byla úspěšná? Nebo neúspěšná? Kde se stala chyba a byla to vůbec chyba?

Důvodů, proč Motor po 23. dubnu neslaví postup mezi elitu, je objektivně hned několik.

1. Tahoun Vlček a selhání opor

Nic proti útočníkovi Filipu Vlčkovi. To vážně ne. Naopak. Jeho cesta je úžasná. Ještě před Vánocemi na ledě proháněl obránce ve druhé lize a v dubnu ho museli hlídat bývalí reprezentanti nebo beci se zahraničními zkušenostmi. A v tom to je. Filip Vlček byl v baráži nejlepším střelcem Motoru se čtyřmi góly. A to na hokejový zázrak nestačilo.

Motor v celé sezoně připravoval kádr na její vrchol. Měnil, zkoušel, posílal pryč. Ale právě na vrcholu se hráči jako Tomáš Vak nebo Štěpán Hřebejk, kteří svými zkušenostmi měli patřit k tahounům, s formou nepotkali. A jejich příspěvek byl mizivý. Navíc kvůli zranění nenaskočil do baráže Květoň a její většinu odseděl na tribuně i zraněný Nouza, v základní části nejlepší střelec Motoru. Větší přínos se asi očekával i od obránce Filipa Nováka.

2. Syndrom Jihlava

Porazit Jihlavu mělo být základem k úspěšnému zvládnutí baráže. Ale Motoru se to nepodařilo ani jednou. V součtu se základní částí s ní padl osmkrát. Outsider všechny zaskočil a jako první se radoval v pátek večer z postupu do extraligy.

„Hraje styl NHL, výborně brání před gólmanem. Nepouští tam střely a nějaké tutové akce. Měla výborné gólmany. Když už tam něco došlo, tak to chytili. Pak ujedou a brejky oni umí,“ hodnotil brankář Motoru Petr Kváča. Duely s Jihlavou měli Jihočeši zvládnout. A k nim přidávat bonusy v podobě bodů s extraligovými celky. Místo toho to bylo naopak.

3. Střelecká mizérie

V základní části nastříleli 171 branek. Mnohem víc než ostatní. Přesto v sezoně trenér Antonín Stavjaňa říkal: „Hrajeme to na málo branek.“ A tuhle větu zopakoval i po páteční porážce 1:3 s Pardubicemi. V baráži totiž byla jejich produktivita hrůzostrašná.

Nastříleli jen 19 gólů, výrazně nejméně ze všech účastníků, a dokonce ještě méně než před dvěma lety, kdy získali v baráži jen devět bodů. Navíc jejich procentuální úspěšnost střelby byla jen 6,4 procenta. Opět nejméně ze všech. „Na jeden gól se nedá vyhrát,“ dodal Kváča.

4. Zápasy doma

Můj dům, můj hrad. Tohle přísloví platilo pro budějovickou Budvar arénu v základní části i v play-off. Zatímco v základní části Motor 19krát doma vyhrál, jednou uspěl v prodloužení a jen dvakrát nebral vůbec body, v baráži to bylo přesně naopak. Doma se týmu nedařilo. Jen jednou vyhrál v prodloužení nad Karlovými Vary a jednou bral bod za porážku v prodloužení s Jihlavou. Jinak nic.

„Furt to dřelo. Možná jsme byli přemotivovaní dokázat lidem, že na to máme, a to nás trochu vykolejilo,“ dodal Kváča.

5. Absence těžkých zápasů

I tohle mohlo hrát svou roli. Velká dominance Motoru v základní části a málo těžkých zápasů. Na rozdíl od Jihlavy projeli Jihočeši play-off jednoznačně. Snad kromě prvního zápasu s Přerovem, který otočili z 0:3 na 5:4 v prodloužení. Něco podobného jim v baráži chybělo. Jen jednou dokázali otočit nepříznivý stav. V Karlových Varech z 0:1 na 2:1.

6. Co bude dál?

Revoluce nebude. Pár hráčských změn asi nastane. Někteří už jsou na jihu Čech hodně dlouho bez výrazného prosazení, ale základ zůstane stejný.

Vedení klubu dokáže rozpočet znovu naplnit. Vždyť už před startem play-off uvedl generální manažer klubu Stanislav Bednařík, že tvoří dvě verze rozpočtu: pro první ligu i extraligu.

A diváci Motor neopustí. Aspoň ne ve velkém. Vystoupení v baráži se nedá nazvat propadákem. Vždyť tým byl plně konkurenceschopný až do posledních kol. Možná fandů ze začátku sezony lehce ubyde, ale pokud se bude v příštím ročníku Motoru znovu dařit, do hlediště haly se zase vrátí. Nově navíc do ligy naskočí Vsetín a Karlovy Vary. A Motor získal další zkušenosti, které se mu budou hodit. Vždyť víte, jak loni dopadla Jihlava? Byla poslední a letos postoupila.