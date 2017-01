Oddechový čas. A gól! Chomutov těží ze speciality lišáka Růžičky

„No, to je Růža. On si time-out bere dost často, má na to cit,“ chválí svého nadřízeného kapitán Michal Vondrka. Když byl v čase 15:35 vyloučený Kotvan a Zlín šel do tří, Růžička houknul na rozhodčí a pak se půlminutku s hráči radil. Jen 31 vteřin nato obránce Skinner puk zblízka uklidil do sítě. A Piráti odskočili na 2:0.

„Popravdě, přesilovka nám nevyšla, jak ji trenér namaloval,“ smál se obránce Jan Rutta. „Ale Vondrka s Humlem ji vzali na sebe, tak to ve dvojnásobné převaze má být.“ I Vondrka se křenil: „Něco jsme si domluvili, pak zahráli něco jiného. Vyplynulo to ze situace, protože hned po buly se nedalo hrát tak, jak chtěl Růža. Zaplaťpánbůh jsme dali gól, jinak bychom si to vyžrali.“

Vladimír Růžička na střídačce Chomutova

Nešlo jen o taktický plán, jak přesilovku rozehrát, filuta Růžička nechal klíčové muže i odfrknout. „Předtím jsme hráli 40 vteřin klasickou přesilovku, pak jsme dostali dvojnásobnou a pan Růžička chtěl, abychom zůstali na ledě. Tak nás nechal trošku odpočinout,“ líčil Rutta.

Trenér mistrů světa 2005 a 2010 Růžička je známý stratég a oddechový čas mu málokdy vydrží do konce zápasu. Většina koučů si ho přitom „syslí“ právě na finiš.

„Já to beru kdykoli, jak mě to napadne. Nečekám. Většinou mi skutečně pro závěr nezbyde, vytáhnu ho dřív,“ přikývl Růžička. Patří tím k výjimečným. „Asi jsem takového trenéra nezažil,“ marně pátral v paměti reprezentant Rutta.

Jako první už po 110 vteřinách skóroval Poletín, výhru premiérovým gólem za Piráty zpečetil Raška, novic z Brna. Chomutov srazil Zlín už potřetí. „Zrovna proti nim hrajeme zodpovědně,“ všiml si Vondrka. V neděli Piráti hrají Mladé Boleslavi. „Ne nadarmo se jmenují Bruslaři, na ledě docela lítají.“

