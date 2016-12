Vyzyvatelé šampionů. Columbus v NHL stíhá Crosbyho partu

9:59

Do hokejové NHL vstoupili teprve na přelomu milénia a na dresech už vystřídali ledacos: hvězdy, sršně, čepici, vlajku ikanon. Jako by klub z Ohia nemohl najít svou tvář, Blue Jackets za šestnáct let představili sedm různých log.