Kapitán Skuhravý táhl Karlovy Vary za vyrovnáním. Marně

„Potřebovali jsme zápas, který by nás nakopnul. Doufám, že teď v kabině si všichni uvědomí, že musíme hrát jenom takto týmově. A že to potom půjde. Myslím, že naše krize vznikla díky netýmovosti mužstva, hokej není hra o jednotlivcích, ale o týmu,“ prohlásil po zápase útočník hostů Lukáš Pabiška.

Středočeši o zisku tří bodů rozhodli ve druhé třetině, ve které třikrát skórovali. Energie ve třetí části sice dokázala duel zdramatizovat, na předešlých sedm domácích zápasů, ve kterých bodovala, ale nenavázala. „Zápas se v náš neprospěch začal lámat na konci první třetiny, kdy jsme udělali zbytečné fauly, poslali jsme se do tří a soupeř toho hned využil. Druhá třetina byla z naší strany hodně špatná. Pak jsme si řekli, že se pokusíme se zápasem ještě něco udělat. Bohužel jsme snížili pouze na 4:3 a vyrovnat se nám již nepodařilo,“ řekl Mikuláš Antonik, asistent trenéra domácího týmu.

Do první větší šance se dostal v úvodu hostující Orsava, do vedení ale šli domácí. Ve 4. minutě poslal Mikulík ideální přihrávku na Rachůnka, který svůj samostatný nájezd dokončil povedeným blafákem. Agilní Orsava se dočkal branky ve 13. minutě, když po nahrávce Pabišky zpoza branky nedal střelou z první karlovarskému gólmanovi žádnou šanci.

Na konci úvodní třetiny se nechali rychle po sobě za fauly v útočném pásmu vyloučit Gorčík a Skuhravý, čímž nabídli Středočechům přesilovku pěti proti třem. A hosté toho hned na začátku druhé třetiny využili. Již po čtrnácti sekundách překonal Honzíka střelou nad levé rameno Klepiš.

„Měli jsme dobrý začátek, vytvořili jsme si nějaké šance, dobře jsme obsazovali předbrankový prostor. Měli jsme rovněž dobrou hru na kotouči v okolí branky,“ pochvaloval si úvodní část duelu kouč hostujícího týmu Boris Žabka.

Vrátit zápas do nerozhodného stavu mohl karlovarský Flek, který si vybruslil až před hostující branku, ale zpočátku zápasu nejistý Lukáš byl připraven. Po vedoucí brance hostů to na ledě začalo jiskřit, chladnější hlavu si zachovali Středočeši.

V 27. minutě po rychlém a jednoduchém přechodu do útočného pásma šikovně tečoval Musil nahrávku Hyky a zcela otočil dění na ledě KV arény. Nervózní a podráždění Západočeši inkasovali za 22 vteřin opět, když obrana nechala před brankou zcela osamoceného Orsavu, pro kterého již nebylo problémem využít přihrávku Pabišky.

„Od začátku zápasu jsme se tlačili dopředu a měli jsme i nějaké šance. A nic na tom nezměnilo, že jsme inkasovali jako první. Měli jsme hlavy nahoře a šli jsme si za vítězstvím. I střídačka zápasem žila,“ podotkl Pabiška.

Západočeši ani přes nepříznivý stav nerezignovali a ze zápasu ještě udělali drama. Ve 45. minutě nejdříve Flek trefil tyč a o dvě minuty později při vyloučení Lence vrátil hráčům z lázeňského města naději Skuhravý. Kapitán Karlových Varů byl i u kontaktní třetí branky v 59. minutě. To však bylo ze strany domácích vše, srovnat stav zápasu i přes šanci Mikulíka již nestihli. „Myslím si, že tu poslední třetinu jsme nehráli špatně, kdybychom podobně hráli ve druhé, třeba bychom se tady bavili o jiném zápase. Ale to jsou pouze kdyby,“ dodal karlovarský asistent Mikuláš Antonik.

„Ve druhé třetině se nám podařilo rychlými góly odskočit a v té třetí už Vary neměly co ztratit, hodily všechno do útoku a my jsme udělali zbytečný faul. Myslím, že co nám předtím dal rozhodčí, tak to chtěl nějak kompenzovat. Jsme rádi, že jsme to ubránili a vezeme tři body,“ oddychl si po utkání Boris Žabka, trenér Mladé Boleslavi.

Energie zůstává i po 34. kole hokejové extraligy v tabulce na posledním místě, stále s pětibodovou ztrátou na předposlední Pardubice. Dvanáctá Olomouc má na Karlovy Vary už náskok deseti bodů a navrch zápas k dobru.

Další utkání čeká na Energii v úterý, na domácím ledě hostí čtvrtý Litvínov, který naposledy na domácím ledě nestačil na Vítkovice a prohrál 1:2.