I za dva body jsme rádi, znělo v Karlových Varech po prvním duelu

Kverka: Tlačili jsme. A nic Karlovarský útočník Jaromír Kverka si, stejně jako jeho spoluhráči, velmi cenil prvních dvou bodů ve WSM lize, houževnatý Frýdek-Místek Energie udolala až Flekovým gólem necelou půlminutu před koncem prodloužení. „Měli jsme pořád hlavy na svých místech, trenér nám říkal, ať hrajeme pořád stejně, že to přijít musí a nakonec to přišlo,“ oddechl si po zápase. Byly to ale docela slušné nervy. "Měli jsme asi sto padesát šancí, nedali. Oni dali jeden gól a zápas se od toho odvíjel celou dobu. Bušili jsme do gólmana, který výborně chytal. Je to pouze o naší koncovce. Nebránili až tak dobře, ale brankáře měli skvělého.“ Rozhodlo prodloužení a těsně před jeho koncem branka Fleka. „Zaplaťpánbůh. Zápas byl hodně stresující v tom, že jsme pořád tlačili, šancí mraky a nic. To je ubíjející pro psychiku,“ přiznal Kverka. A vůbec to nevypadalo dobře, zápas se vůbec nevyvíjel od fanoušky očekávaného scénáře. Frýdek-Místek už v sedmé minutě šel do vedení a Vary marně bušily na jeho bránu. „Z první šance dali gól a potom z toho těžili celý zápas. Zkušení hráči v jejich dresu byli znát, když byli na ledě, museli jsme si dávat pozor,“ popisuje karlovarský útočník, ale hned dodává: „Máme kvalitní tým a je to pouze o nás a o naší koncovce. Pokud budeme dávat góly, tak soupeře budeme přehrávat.“ Ve středu čeká Energii první výjezd, do Vsetína, kde ji čeká nadšený nováček s vynikajícím publikem. „V první třetině je umlčíme, dáme šance, které si určitě vypracujeme a bude klid. Bylo by to nádherné. Jedeme o den dřív a důkladně se připravíme,“ zasnil se Jaromír Kverka.