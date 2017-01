Sešup tabulkou a góly stále nikde. Utápíme se v tom, zní z Komety

„Samozřejmě nás to straší. V poslední době jsme moc bodů nezískali, takže se díváme kolem sebe a hlavně pod sebe,“ přiznal brněnský obránce Jan Štencel.

Modrobílé trápení stále ne a ne skončit, z devíti lednových utkání vyhrála Kometa pouze dvě. Její hráči místy vzbuzují až lítost - tolik úsilí, tolik střel a odměna nikde. Soupeřům přitom stačí málo, konkrétně Plzeň v neděli v normální hrací době udeřila ze dvou úniků, jinak pouze bránila. „Tahali jsme za kratší konec, dopředu jsme moc nebezpeční nebyli,“ uznal hostující trenér Jiří Hanzlík.

Kometa už má tuhle písničku naposlouchanou. „Jelikož se snažíme hrát důrazný hokej s tlakem do brány, tak z toho někdy vyplave šance soupeře. Jejich protiútoků nebylo tolik, i my jsme je měli, jenže my ty góly nedáme,“ posteskl si Štencel.

Plzeňskou výhru trefil Pulpán Hokejový obránce Lukáš Pulpán, který v pátek prodloužil s Plzní smlouvu na další dva roky, rozhodl po pouhých čtyřiceti vteřinách prodloužení v Brně, kde Škoda vyhrála za dva body 3:2. Jedenatřicetiletý bek nejprve vybídl k ráně z pravého kruhu Preisingera, pak se jeho nepovedenou střelu zblízka bekhendem snažil dostat mezi tři tyče. A až na třetí pokus jej šťastně dostal odrazem o soupeře do sítě. „Ujeli jsme dva na jednoho, já pak zkoušel dorážet. Viděl jsem, že puk už jede za branku, ale Ondra Němec klečel v brankovišti, tak jsem to zkusil odrazit od jeho záda do sítě a povedlo se,“ popisoval vítěznou akci Lukáš Pulpán. V pátek čeká devátou Škodu hodně důležitá bitva, v HM Areně hostí desátý Zlín, ten ztrácí bod.

Právě on v neděli dokonale ilustroval aktuální brněnskou beznaděj: ačkoliv pálil jako divý, efekt nebyl žádný. „Máme pokyny, abychom všechno házeli do brány. Měli jsme skoro dvojnásobek střel, ale skóre je zase tristní. Přitom útočníci tam stáli dobře, my jsme to tam házeli, ale nepodaří se nám dát ušmudlaný gól, který by nás zvedl. Utápíme se v tom.“

Co naplat, že stejně jako proti Olomouci a Zlínu vstřelila Kometa velmi rychle první gól. Soupeř znovu dokázal brzy odpovědět a pak Brňany deptal urputnou defenzivou. „Máme dobré vstupy do utkání, na soupeře vletíme. Ale pak stačí jedna šance soupeře, je z toho gól a my bušíme do vrat. Všichni sem přijedou betonovat a hrát takový hokej, který na nás platí,“ podotýká Štencel.

Jeho tým pak sice tlačí a tlačí, ale v přehuštěném prostoru si vytváří spíš závary než čisté šance. „Plzeň výborně bránila střední pásmo a předbrankový prostor, skoro jsme se tam nedostali,“ připustil brněnský trenér Petr Haken.

Aby modrobílé smůly nebylo málo, Kometu dál kosí zranění. Kromě dlouhodobě vyřazených ofenzivních es Martina Erata a Martina Zaťoviče vypadl v pátek v Mladé Boleslavi další útočník Tomáš Vincour. „Zatím nevíme, jak je jeho zranění vážné a jak dlouho bude chybět,“ uvedl Haken.

Brňané tak lepí sestavu novými jmény. V minulém týdnu se z Finska vrátil Jan Hruška, z Pardubic dorazil Kanaďan Alexandre Mallet, který se včera blýskl vyrovnávací trefou na 2:2. „Kluci jsou dostatečně kvalitní, aby nám pomohli,“ věří Štencel.

Na víkend si pak Kometa schovala překvapení v podobě Kamila Brabence. Čtyřicetiletý forvard by měl brněnský dres obléknout po šesti letech, nejdřív se však musí papírově vyřešit jeho přesun ze slovenských Nových Zámků. „Má vztah k Brnu a obrovské zkušenosti. Fyzicky je na tom přes svůj věk velice dobře,“ oznamuje Haken. „Při všech zraněních je pro nás důležité získat kvalitu. A až se kluci uzdraví, budeme mít zdravou konkurenci.“