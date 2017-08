Kluci hráli slušně, chválil kouč Komety po výhře nad Slovanem

„Už se tam objevovaly věci, které chceme hrát. A postupem času se bude mužstvo ještě zlepšovat,“ liboval si jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Kometa si hravě poradila se sokem z KHL, který vstupuje do sezony už ve druhé polovině srpna. „Slovan je v tréninku dál, jeho hráči jsou déle na ledě, ale dneska to vidět nebylo,“ poznamenal Pokorný. „Kluci hráli slušně. Ve třetí třetině dominovali, ale byly tam situace, kdy jsme mohli ve třetí třetině skóre navýšit dřív. Je čas, aby si kluci ještě srovnali koncovku,“ doplnil brněnský trenér.

„V naší hře chybí ještě hrozně moc věcí. Je to nesourodé, taková velká plácaná,“ přizvukoval brněnský útočník Tomáš Svoboda. „Měl jsem trošku strach i z ledu, ale nakonec vydržel relativně dlouho a nerozpouštěl se. V Třebíči to dvě třetiny bylo jako koupaliště,“ připomněl zarostlý forvard úterní první přípravný mač, který Kometa vyhrála 3:2 po nájezdech.

Právě 30letý křídelník byl jedním z mužů, který nasměroval Kometu k třígólové výhře. V 50. minutě pláchl hostujícím zadákům, a ač tísněn, do puku ještě stihl plácnout bekhendem. „Snažil jsem se to jen dloubnout, kličku bych už nestihl,“ vysvětloval brněnský navrátilec, který poslední sezonu hostoval v Plzni. „Zdá se mi, že je hubenější,“ žertoval Svobodův kolega z útoku Jan Hruška.

Společně s Tomášem Vincourem vytvořili nebezpečné trio, které se mezi sebou v přerušené hře i náramně bavilo. „Do sezony je ještě relativně čas. Zápasy si můžeme užít,“ vysvětloval Svoboda. Extraligový ročník zahájí Kometa 8. září proti Třinci.

Největším soupeřem v posledních dnech tak zatím nejsou protivníci v přípravných duelech, ale spíš tropy, které v Česku panují. „Tréninky se ale nemění. Mohlo by se stát, že vedro může být do konce srpna, a do té doby se tomu nemůžeme přizpůsobovat,“ podotkl trenér Pokorný. „Člověk se daleko víc potí, je to znát. Led není při zápasech tak kvalitní, ale není se co divit,“ prohodil centr Hruška, který je zřejmě nejopálenějším hokejistou Komety. „Pracuju na tom intenzivně dva měsíce,“ zavtipkoval.

V příštím týdnu bude víc času trávit v hale. Kometu od úterka - včetně středeční Havlátovy vyprodané exhibice - čekají tři duely ve třech dnech.