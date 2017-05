Kometa opět dře, hokejoví mistři už se chystají na led

Uprostřed mistrovské arény chybí led. Na ploše stojí jen několik rotopedů a plastových překážek. Místo obrněnců v hokejové zbroji vycházejí z brněnské šatny s cihlami a kusy betonu dělníci, kteří opravují parovod.

V takovém prostředí se v pondělí sešli šampioni z Komety, kterým po měsíčním oddechu začíná suchá příprava. „Poznal jsem všechny,“ zahlásí jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný. „Všichni jsme stejní, jen Vojta Němec má nové tetování, tak se ho na to zeptejte,“ pobízí zase novináře útočník Hynek Zohorna.

Tomáš Svoboda při letní přípravě Komety.

Mistrovský kádr se vskutku příliš nezměnil. Když tréninkový dril hromadně zahájila většina brněnských hokejistů, v hale nechyběl kapitán Čermák, útočníci Vincour, Dočekal, Káňa nebo obránci Gulaši se Štencelem. Mezi novými spoluhráči se rozkoukával expardubický forvard Lukáš Nahodil.

Z hostování se vrátil bek Tomáš Dujsík z Karlových Varů a explzeňský Tomáš Svoboda. „Devadesát procent kluků znám,“ počítal 30letý Svoboda po prvním ostrém tréninku. „Teď ten týden, čtrnáct dní, kdy si tělo musí zvyknout na námahu, bude horší. A pak se to sveze.“

Místo lítání po lese čeká Kometu bruslařský dril

V brněnském klubu, který kvůli jarní jízdě play-off zahajuje přípravu jako jeden z posledních extraligových týmů, neplánují tuctovou rutinu na suchu. Kondiční odborník Miloš Peca vymyslel, že hokejisté už od úvodu přípravy budou dvakrát týdně absolvovat tréninky na ledu.

„Když to řeknu laicky: Místo běhání v lese budeme bruslit,“ prozrazuje trenér Pokorný. „Chceme, aby se hráči rozvíjeli v tom, co jim je vlastní,“ přibližuje. „Je to lepší než nějaké běhání,“ přikyvuje Zohorna. „I když náš kondiční nás strašil, že na ledě budeme tři minuty sprintovat,“ rozesměje se 26letý pohodář.

I on se stejně jako velká část brněnských mistrů hlásil trenérům, zkušenější borci se připravují individuálně. „Jednou to přijde i na mě a takové vymoženosti budu mít taky,“ glosuje Zohorna.

Hynek Zohorna při letní přípravě Komety Brno.

„Ale aspoň jsem nějak řízený,“ povídá útočník, jenž volno strávil na mistrovství světa v Paříži, kde fandil staršímu bratru Tomášovi. Další týden pobyl s týmovým kolegou Dočekalem na rybách. Týden odpočíval doma s rodinou a ... „Najednou to uteklo. Teď to bude záhul,“ tuší Zohorna. „Je to ‚nutné zlo‘,“ přizvukuje brněnský novic Nahodil.

Při tvrdé šichtě na ledě kolikrát nebude potřeba ani puk. Kometa musí kvůli pozdnímu startu navíc hrubou přípravu smrsknout a zefektivnit. Už ve druhé polovině srpna ji čeká premiéra v Lize mistrů. „Plánujeme zkrátit červencovou pauzu na čtrnáct dní. Kondiční trenér do hráčů něco nabije, než přejdeme na led,“ oznamuje Pokorný.