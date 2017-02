Obrana Liberce ztrácí lesk: ve dvou zápasech dostal jedenáct gólů

Chomutov, který vyhrál 5:4, šel v liberecké aréně v 10. minutě do vedení v přesilovce po přísném vyloučení Ševce. Akci hostů zakončoval střelou z úhlu k protější tyčce Vondrka. Ještě v úvodní části ovšem Bílí Tygři dokázali odpovědět. Obránce Derner vystřelil švihem od modré čáry a puk zapadl přesně k tyči po levici brankáře Laca.

Ve druhé části šel Chomutov znovu do vedení. A hned do dvojnásobného. Nejdřív se v další přesilovce trefil Mrázek a na 3:1 z pohledu hostů dával Růžička dokonce v oslabení vlastního týmu. A byla to parádní sólová akce: chomutovský útočník sebral puk ve vlastním pásmu, projel celým hřištěm, vyhnul se bránícím hráčům a z mezikruží prostřelil Willa v domácí brance.

Ještě v prostřední části utkání rozkouskované častými tresty extraligoví lídři z Liberce snížili gólem svého nejproduktivnějšího hráče a čerstvého reprezentanta Petra Jelínka.

Závěrečná třetina přinesla čtyři góly, po dvou na obou stranách. Hosté dvakrát odskočili do dvoubrankového vedení, Liberec díky Radivojevičovi a Valskému snížil na rozdíl jediného gólu. Vyrovnat však v závěru v přesilovce ani bez brankáře nedokázal.

„Věděli jsme, že v Liberci nemáme co ztratit a chtěli jsme na ledě nechat všechno, což bylo taky vidět. Hráli jsme obětavě, což bylo podpořeno i skvělým gólmanem, navíc se nám dařily přesilovky,“ řekl chomutovský útočník Ivan Huml.

„Nechci říct, že to byla zasloužená výhra, zápas byl hrozně vyrovnaný, ale pro nás to jsou velice důležité tři body. Rozhodla naše produktivita. Liberec měl spoustu šancí, ale gól nedal, kdežto my jsme dokázali vytěžit z minima maximum.“

V neděli čeká hokejisty Liberce poslední zápas před reprezentační přestávkou. A bude to velký šlágr 45. kola extraligy: vedoucí Bílí Tygři nastoupí na ledě druhého Třince.