Hlavy nahoru a přivést střelce, přeje si litoměřický Tvrzník

„Celou sezonu se pohybujeme mezi 7. a 11. místem a musíme udělat všechno pro to, abychom hráli minimálně předkolo play-off. To je naším cílem, nikdo samozřejmě nechce hrát play-out. Snad nasbíráme dostatečný počet bodů na to, abychom play-off hráli,“ věřil na klubovém webu jeden z litoměřických koučů Daniel Tvrzník.

Stadion mimo desítku srazilo bídné období, z posledních deseti zápasů si připsal sedm porážek a jen tři vítězství. „V první polovině soutěže jsme patřili mezi nejlepší týmy ve statistice přesilových her, ve druhé čtvrtině jsme dokonce měli úspěšnost kolem pětadvaceti procent. To je bohužel parametr, který se výrazně zhoršil v poslední čtvrtině. Zkoušeli jsme speciální formace, zkoušeli jsme různé hráče v těch formacích, zkoušeli jsme signály i hrát to jednoduše. Ale bohužel zatím góly nedáváme ani v přesilovkách pět na tři,“ štve Tvrzníka.

Výraznějšího střelce Litoměřice nenašly za celou sezonu. „To je naše bolest v této sezoně. Chybí nám hráč typu Víti Bílka nebo Míly Čermáka, kteří za nás v předchozích ročnících dali 25 gólů. Máme odehráno přes 40 utkání a náš nejlepší střelec má devět branek, což je špatné. Mužstvo většinu zápasů odehrálo na hranici možností, ale kvalitu v útoku jen bojovností nahradit nejde. A právě ta kvalita nám teď chybí,“ přiznává trenér.

Proto se ještě před prvoligovým finišem ohlíží po posilách. „Kluci teď mají hlavy dole a je na nás, abychom jim je zvedli a kádr nějak oživili. Najít teď v průběhu sezony rozdílového hráče je hodně těžké, ale snažíme se o to a věřím, že se nám to do konce přestupního období povede.“