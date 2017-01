Trenér mosteckých hokejistů Totter: Už není moc cest, jak to změnit

„Dostali jsme strašně laciné góly, porazili jsme se sami. Když snížíme na 2:3, pošleme soupeře do gólového brejku a je po zápase. To už souvisí s naší psychikou a umístěním, pod tlakem děláme chyby. Už nemáme moc cest, jak to změnit, ale pořád nic nevzdáváme,“ ujišťoval na klubovém webu mostecký kouč Aleš Totter.

Ústí porazilo Frýdek-Místek 4:3 v prodloužení, o tři body přišlo jen 15 vteřin před koncem, v power-play vyrovnal Chmielewski. V nastavení rozhodl o dvoubodové výhře Slovanu svým druhým zásahem v duelu Melka.

„Frýdek přijel s mladým týmem, byl to hodně rozlítaný hokej. Ubojovali jsme to v prodloužení, ačkoli jsme mohli vyhrát za tři body. Nakonec jsou ale i dva body dobré,“ byl spokojen na klubovém webu ústecký útočník Vojtěch Komárek. V sobotu pátý Slovan v derby vyzve jedenácté Litoměřice. „Přijde hodně diváků, bude to vyhecované,“ těší se Komárek.

Litoměřice doma padly 1:4 s Kladnem. „Byli jsme aktivní, dohrávali jsme souboje. Odehráli jsme dobrý zápas a měli jsme i velkou podporu ze strany fanoušků. Výsledek je pro nás krutý,“ litoval litoměřický kouč Miloš Říha mladší.