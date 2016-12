Olomoucká bezradnost. Hokejisté dostali od Sparty výprask

„Budu stručný. Sparta nás přehrávala ve všech činnostech a vítězství bylo naprosto zasloužené,“ vystačil si při hodnocení porážky 1:5 s jedinou větou trenér Olomouce Zdeněk Venera.

Pražané od prvních minut napadali až na úrovni brankáře Konráda a Mora si vůbec nevěděla rady. Ztrácela puky ve vlastním pásmu a nedařilo se jí založit kloudnou akci. Sparťané však z převahy vytěžili jen jediný gól zásluhou Formana.

Mrzet je to však nemuselo, protože ve druhé části si to nadmíru vynahradili. Během 11 minut nastříleli čtyři branky a zkoprnělí kohouti rázem před svými fanoušky prohrávali ostudných 0:5. Nic takového na vlastním ledě ještě letos nezažili. Ani výsledek, ani takovou bezednou propast v předváděné hře. Jako by hrály týmy z různých soutěží.

„Největší rozdíl jsem viděl v proměňování šancí. Zatímco Sparta naše chyby jednoznačně trestala, pro nás dva i tři na jednoho není šance. Neproměněný nájezd Franty Skladaného, to se stane. Ale pak jsme tam jeli dva na jednoho a tři na jednoho - a já si nepamatuju, kdy jsme z takové situace dali góla. Sparta má v útoku mnohem zkušenější a šikovné hráče, kteří naše chyby trestali,“ míní Venera.

Po dvě třetiny neměli kohouti jedinou zbraň, kterou by Spartu dokázali dostat do problémů. Zatímco loni jejich hra soupeře bolela, letos nemá šťávu. Dohrávání u mantinelů je méně a o zarputilosti se víc mluví, než že by byla vidět. „Co nám zbývá než chodit do každého zápasu zvlášť a nekoukat na tabulku, protože nevypadá ideálně,“ líčil s unaveným pohledem Marek Laš, jediný střelec Mory, který ve třetí části smazal Pöpperlemu nulu.

V tabulce Hanáci dlouho upínají svoje snahy k udržení desátého místa, po čtvrtku se však na ně dotáhl Zlín, který boduje pravidelně. „Nám je jasné, že to bude těžké. Vyhráli jsme ve Varech v prodloužení, Vary hrály taky dobře, doma jsme nezvládli Pardubice. Zlín se zvedl, Plzeň dokázala porazit Kometu. Všichni hrají dobře. Je jasné, že na klidu to nepřidá, ale s tím se musí počítat,“ krčí rameny Venera.